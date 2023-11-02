日系超市LOPIA揮軍北上　進中和環球購物中心明年2月開幕

▲LOPIA在台中三井Lalaport開出台灣一號店。（圖／記者施怡妏攝）

記者蔡惠如／綜合報導

今年初於台中三井Lalaport開出台灣首店的日系超市LOPIA，開幕期間引發許多民眾前往朝聖，光要等進場就要排上大半天，如今將一口氣北上開設2間分店，陸續進駐桃園JC PARK食尚廣場以及新北中和環球購物中心，而初魚旗下平價日式和牛鐵板燒「季樂」，首店開在台中新光三越中港店，也預計明年初進駐台北2間百貨美食街，讓北部民眾都可以期待一下。

▲台中三井Lalaport開幕時LOPIA大排長龍，需限制人流進場。（圖／記者施怡妏攝）

以肉類商品為特色的LOPIA，在台中三井Lalaport的台灣首店，開幕時更是大排長龍，目前排隊熱潮已過，但平日時間仍會見到許多民眾入內採買，店內有新鮮現做壽司、生魚片、現做熟食如便當、炒麵、比薩等，而自家的肉類強項品項更是多元，從日本和牛、紐西蘭羊肉、豬肉雞肉與半成品像漢堡排、醃肉、自製香腸等加起來有數十種品項，其他如日本冷凍甜點今井燒、烤丸子、紅豆湯等也都買得到，在家加熱一下就能吃，品項多元，是讓消費者有煥然一新感的日式超市。

而LOPIA將於今年冬天在桃園JC PARK食尚廣場春日館開幕台灣二號店，中和環球購物中心的LOPIA三號店則預計在2024年2月開幕，據悉將不會提供如台中三井Lalaport的餐飲服務，主要提供肉品、壽司、蔬果、日式熟食、綜合食品等相關產品販售。

擁有日料、鐵板燒等模式的「初魚」，旗下新的平價鐵板燒「季樂」也將在明年進攻台北，目前已在台中新光三越中港店設點的季樂，主打260元至480元套餐價位，花不到500元就可吃到和牛鐵板燒的套餐，主力將開在地下街，服務則是半自助式。

季樂鐵板燒於台中開幕後反應不錯，且與一人要價1,800元的初魚鐵板燒，使用的是同一隻牛的食材，等級達到A5，對於胃口較小但又想吃和牛的民眾，不啻是另一種選擇，且套餐之外還能另外單點，選擇彈性高。初魚表示，季樂主力開設在百貨美食街，預計在明年4月，將於新光三越信義新天地A4與SOGO天母店美食街進駐。