fb ig video ETtoday search mobile

日系超市LOPIA揮軍北上　進中和環球購物中心明年2月開幕

>

▲▼Lopia,LaLaport,超市。（圖／記者施怡妏攝）

▲LOPIA在台中三井Lalaport開出台灣一號店。（圖／記者施怡妏攝）

記者蔡惠如／綜合報導

今年初於台中三井Lalaport開出台灣首店的日系超市LOPIA，開幕期間引發許多民眾前往朝聖，光要等進場就要排上大半天，如今將一口氣北上開設2間分店，陸續進駐桃園JC PARK食尚廣場以及新北中和環球購物中心，而初魚旗下平價日式和牛鐵板燒「季樂」，首店開在台中新光三越中港店，也預計明年初進駐台北2間百貨美食街，讓北部民眾都可以期待一下。

▲▼Lopia,LaLaport,超市。（圖／記者施怡妏攝）

▲台中三井Lalaport開幕時LOPIA大排長龍，需限制人流進場。（圖／記者施怡妏攝）

以肉類商品為特色的LOPIA，在台中三井Lalaport的台灣首店，開幕時更是大排長龍，目前排隊熱潮已過，但平日時間仍會見到許多民眾入內採買，店內有新鮮現做壽司、生魚片、現做熟食如便當、炒麵、比薩等，而自家的肉類強項品項更是多元，從日本和牛、紐西蘭羊肉、豬肉雞肉與半成品像漢堡排、醃肉、自製香腸等加起來有數十種品項，其他如日本冷凍甜點今井燒、烤丸子、紅豆湯等也都買得到，在家加熱一下就能吃，品項多元，是讓消費者有煥然一新感的日式超市。

而LOPIA將於今年冬天在桃園JC PARK食尚廣場春日館開幕台灣二號店，中和環球購物中心的LOPIA三號店則預計在2024年2月開幕，據悉將不會提供如台中三井Lalaport的餐飲服務，主要提供肉品、壽司、蔬果、日式熟食、綜合食品等相關產品販售。

 
  

擁有日料、鐵板燒等模式的「初魚」，旗下新的平價鐵板燒「季樂」也將在明年進攻台北，目前已在台中新光三越中港店設點的季樂，主打260元至480元套餐價位，花不到500元就可吃到和牛鐵板燒的套餐，主力將開在地下街，服務則是半自助式。

季樂鐵板燒於台中開幕後反應不錯，且與一人要價1,800元的初魚鐵板燒，使用的是同一隻牛的食材，等級達到A5，對於胃口較小但又想吃和牛的民眾，不啻是另一種選擇，且套餐之外還能另外單點，選擇彈性高。初魚表示，季樂主力開設在百貨美食街，預計在明年4月，將於新光三越信義新天地A4與SOGO天母店美食街進駐。

關鍵字：

LOPIA, JC PARK食尚廣場, 中和環球, lalaport, 初魚, 季樂, 和牛鐵板燒

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

「容易沉船」的超級戀愛腦3大星座女！Top 1精力金錢全花在另一半身上

「容易沉船」的超級戀愛腦3大星座女！Top 1精力金錢全花在另一半身上

彩妝師教「超自然磨皮底妝法」！4步驟打造柔焦濾鏡般超細緻美肌

彩妝師教「超自然磨皮底妝法」！4步驟打造柔焦濾鏡般超細緻美肌

超準心測！第一眼看到人臉還是蝴蝶？秒測你的「真實個性」

超準心測！第一眼看到人臉還是蝴蝶？秒測你的「真實個性」

超準心測！挑一款最喜歡的翅膀　測測你與生俱來的天賦是什麼？ 看到貓咪上樓還下樓？測試你是左腦人還是右腦人 你是智者還是反骨者？超準「羽毛心測」一眼看出你是哪類人 星巴克「小熊萬年曆」只送不賣　祈願馬克杯新品上市 星巴克今「限定8小時」買一送一　中午11點起揪咖買起來 你是小腹凸還啤酒肚？營養師曝「4種肥肚」成因和改善秘訣 UNIQLO「雙11優惠」C系列羽絨服現省500元！　GU最低250元起

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面