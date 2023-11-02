髮根蓬鬆整天3大技巧！定期去角質、護髮不抹頭皮都是關鍵

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

想要擁有蓬鬆髮的秘訣，可以透過三個細節來打造出豐盈感的澎潤秀髮，只要透過幾個保養方式，一樣可以讓髮絲不要扁塌，維持一整天的立體髮型。

STEP 1：定期去角質

頭皮跟臉部都是同一張皮膚，因此想要擁有豐盈感秀髮，定期深層清潔很重要，可以使用頭皮專用的去角質單品，幫助老廢角質的整理，可以讓油膩感消失。

＃推薦單品：菲蘇德美 海鹽舒緩頭皮淨化去角質霜

經過一年的時間研發，MIT品牌菲蘇德美終於推出第一瓶專屬台灣的去角質單品，而且同樣使用海鹽的劑型，可以把頭髮分線之後，塗抹在頭皮上面，達到溫和地去除老廢角質，搭配植物萃取成分，能夠在清潔的同時做到保養效果。

STEP 2：護髮不抹到頭皮

很多人都不知道護髮乳或是髮膜，不建議塗抹到頭皮上（除非有特別標榜可以使用），一般都是使用在髮中到髮尾的部分，達到髮絲滋潤養護的效果，打造出細緻柔順的瀑布髮。

＃推薦單品：思波綺 金耀瞬護髮膜（升級版），售價399元

熱賣1.3億的思波綺金耀瞬護髮膜在11月迎來全新的升級版，2倍黃金修護成分：頂級山茶花精油、蜂王漿、大豆蛋白，不需要等待就可以快速為頭髮打造柔順效果，淡雅的花香調更是很多人用完都大推的關鍵，只要用過都回不去。

STEP 3：造型品或是電棒加持

想要髮根蓬鬆可以使用電棒在頭頂髮根加強之後，可以使用些微的定型液或是專屬的蓬鬆單品，讓髮型擁有性感的曲線之餘，同時還可以持續一整天的完美狀態。

＃Hair Rituel by Sisley 賦活重升空氣感造型噴霧

「植物學養髮」Hair Rituel by Sisley推出全新的造型噴霧，細緻的噴霧可以迅速為髮絲定型，同時不會過於僵硬死板，輕鬆梳開也可以持續完整的造型，尤其是捲髮特別需要這款神器，只要在夾完之後稍微噴一下，立刻持久定位。