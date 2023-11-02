12星座11月運勢！天蠍迎來職場關鍵時刻、天秤好人緣與財運起飛

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2023年十一月星座整體運勢

11月初，逆行五月之久的土星雙魚逐漸回正，4－7日，月亮獅子與水星天蠍為太陽與火星將在18日於天蠍合相舖陳，延續自10月堆疊而來的強烈情緒、慾望與責任，自本月更因充分的理由、以及對幸福感與成就感的迫切需求而奮力一搏。

象徵目標與行動力的太陽與火星在本月發揮應對壓力與解決問題的能力，催生了積極的競爭、自我激勵的行動，更在12－15日的天蠍新月期間舉足輕重，由於它們那時果斷地直面叛逆、創新的天王星，一方面適合將長久多時的準備隆重推出，但也使得原本受控、還撐得住的情況一觸即發，競爭白熱化，衝突或不公平的對待將被挑明。

這股勢能善用得宜便是扭轉乾坤之道，疏導得宜會成進步的動力，若繼續圍堵、施壓或忽視，恐會引發難以收拾的局面。遇事仔細推敲謀略、堅忍不拔看待臨頭的難題與挑戰，大約自17日起壓力趨緩，與其各自為政、消極抵抗，不如強強聯手，待天蠍勢能約在25日移至射手，將由暗轉明充滿希望，若明知有問題還不加理會，小心慘痛的教訓。

牡羊 3.21~4.20

雖然很忙，勤勉人生總是有好處，提高了你的固定收入，還賺到不少外快，說不定不用你去提案，機會自己會來找你。同事與上司的關係在上旬是你最好的助力，可以仰賴很會規劃與做計劃的同事，將可大幅降低粗心犯錯的機會。中旬促成的合作機會、結盟對你相當有利，將參與危機處理或助人解決問題，同時請改正自身相關的壞習慣，有百利無一害，感情生活因相互扶持的愛更甜。

金牛 4.21~5.20

諸星在天蠍期間的人際關係經營是藝術，加上守護金星移入天秤，更加講求公平與平衡，提醒你觀照令你不滿足的地方，若自己的狀況不佳，而與你合作之人、感情的伴侶值得信賴，那麼就暫時交由他們為一些重要的事務作主，與其兩人對峙、爭執，相互消耗，不如共創共好。12－18日的天蠍新月期問，或許有惺惺相惜的機會。許多沒有好友相約或參加社交活動，本月可以動起來。

雙子 5.21~6.21

守護水星10日進射手，月初得處理眾多工作、雜務或健康狀況，或許受八卦或莫名原因的影響，工作表現或同事關係起波瀾，因幫忙解決難題，沒想到搶走他人的功勞，然而若這正好是你該表現的機會，隨著土星本月轉正，也該是擔起更大責任的時候，加上12－18日那周的新月與天蠍對分的勢能，將為你帶來難得的機會，敬請掌握免得錯過。金星點亮戀愛運，可你猶豫不決或誰都不想捨。

巨蟹 6.22~7.22

隨著月初土星正行，可以準備好讓人見識到你多年的積累、成就與專業度，像是推出個人作品、網站，或推動線上課程等，一切的辛苦都將有實得的效益。只是也因看到一些人的真面目、人性的現實考量，令你篤定的想要轉換方向或脫離對你無益的現狀。然而在22日進射手月前，日子還有些辛苦，好在12－18日那周的新月勢能會因你的努力，帶來對的人、新戀情以及可享受人生的機會。

獅子 7.23~8.22

月初有正財運，日火合相促使你全心投入美好未來的創造，建議在月初時就要安排好整個月的時間與工作分配，以及擬好應急備案，預料將有許多臨時插隊的情況、難以取悅的對象、完成不了的死線，勢必要分清楚輕重緩急，別因眼前之利忘了全盤的格局，或因死要面子逼死自己。金星將加持你的工作運，提升好人緣，值得信賴的家人在你需要的時候會給你溫暖與支持，下旬期待新戀情。

處女 8.23~9.22

月初有金星的加持，還算穩當的與人互動，然而受到諸星在天蠍的影響，工作量的堆疊、會議、約會交錯，若腦容量不夠，腦筋轉不過來，容易出錯，最好要做好筆記或請同事共同提醒，才不會誤事。本月倒吃甘蔗，月底有好消息，但在那之前可以緩步慢行，進行排毒、想辦法清空工作雜務，下旬的財運漸漲，但要經過他人引薦，沒受到邀請，不要強出頭，愛情難題將解套。

天秤 9.23~10.22

守護金星8日移至天秤之前，先幫你化解了近期伴隨忙碌而來的力不從心，還好土星也將回正，許多生活、工作之事重新回到應有的軌道，施與受的動力進入信任與愛的正向循環，不必刻意迎合，本月自12日起，人緣與財運會起飛，只是也需承載許多相關的壓力、人情世故的情緒波動，就算你再擅於交際應酬，也不希望老是得處理客訴或聽人倒垃圾。22日後心情大翻轉，策劃案將順利推動。

天蠍 10.23~11.21

本月是你的關鍵時刻，雖很多事都得親力親為，身邊不乏得力的夥伴與合作單位，經營多時的人脈與多年的經驗積累，將為你帶來財源，陸續談妥新年度的合作機會，新工作與原有的職責同時加身，難以分身乏術，務必要做好時間控管。12－15日的人際關係帶來挑戰的同時，亦能集結神隊友之力達成目標，頗有十年磨一劍，一朝試鋒芒的運氣。單身者為脫單努力，穩定關係者更進一步。

射手 11.21~12.21

未來有美好的前景，但前半個月要解決的麻煩事與危機實在不少，還好有良好、默契的工作團隊共體時艱，由你指點方向，他們的執行度可圈可點。若有新同事加入，因他豐富的過往經歷，得花了不少時間才能融入新團體與新的公司文化，注意踩線問題，引起不小的動盪。而你自己主導的事務自月初會有起色，總算可以放下心來。中旬發下宏願，更加破釜沉舟，愛情有真愛與甜蜜包袱。

摩羯 12.22~1.20

總算守護土星月初回正，為你帶來重量級的好事，得辛苦謹慎的應對，還好本月在親朋好友、粉絲與支持你的人們推動之下，人脈就是錢脈，日子過得相當活躍，越忙越有魅力，吸引了不少愛慕的眼光，或許會談起網戀，也會因工作、學習交流而與人結情緣，大約在13－18日那周，打算從瞹眜期進入交往階段，考慮感情的二擇一，要了結跟誰的關係，或思考要不要接受開放式的戀愛觀。

水瓶 1.21~2.20

諸星在天蠍期間承受不少壓力，甚至覺得被上司、客戶針對，還好土星轉正後，你對自己算有底氣，若受不公平對待，會思量如何解套，注意別因太想達到目標而走偏路，12－18日那周的意外事件，令你大開眼界或令你驚嘆，其實在它出狀況之前你早有覺察，只是沒採取應對措施，若你一見苗頭不對就已嚴陣以待，相信會搶得出線的機會。本月請注意交通安全，還有言行不一的戀人。

雙魚 2.21~3.20

最開心的莫過於土星將在月初鬆開它對你的制肘之力，前陣子令你覺得費心、費勁的事，10日前雖會經過幾番起伏或希望落空，大約在中旬，將憑藉準確的預估與判斷能力搶佔新機，由進退維谷中抽身。用心準備的考試猜題準確，相信能取得資格。儘管不想承認，但上司、專業人員的建議比你自身的判斷全面，不妨採納。雖和伴侶因意見不同爭執，但需要一致對外時，他仍是最好的後盾。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 【星星教授安格斯11月星座運勢】水瓶座在上半月有極好的偏財運，即便在下半月金錢也是對你有利的！請好好把握

● 談戀愛就變工具人？盤點5大星座容易為愛傻傻付出，第一名「一旦愛上就呆掉」