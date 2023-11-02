鬼鬼露纖腰搶入手！MJ爆款托特包換上科技銀、泰迪熊材質療癒登場

記者鮑璿安／台北報導

看膩了秋冬美拉德色系，Marc Jacobs發揮巧思帶來科技感銀色和泰迪熊絨毛系列，注入招牌托特包以及配件單品，以Monogram 圖紋呈現高辨識度，為日常搭配注入亮點，連女星鬼鬼吳映潔、姚愛甯都搶先示範，玩轉黑、白、銀色打造秋冬搶眼造型。





▲吳映潔身穿Monogram 圖紋上衣搭配銀色The Tote Bag托特包 。（圖／品牌提供）



▲姚愛甯選擇星光銀小款托特進行搭配 。（圖／品牌提供）

吳映潔身穿Monogram 圖紋上衣搭配銀色The Tote Bag托特包，包款設計感前衛，透過白色的Marc Jacobs Monogram 圖騰字樣壓印在銀色皮革上，讓整體洋溢出濃濃的街頭風格；姚愛甯則選擇星光銀小款托特進行搭配，在白雪皚皚的空間下，更顯包款的獨特透亮。較為正式感的包款則有閃亮的銀色牛皮St. Marc包款，保有牛皮鞣製的自然紋理，包款翻蓋的頂部以「M」 字形演繹增添辨識度，與「雙J 」金屬粗練磁釦相互映襯。

▲Marc Jacobs 2023秋冬銀色系列與泰迪熊系列。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs Monogram 圖紋泰迪熊絨毛The Tote Bag托特包 。（圖／品牌提供）

▲星光銀皮革St. Marc 手提肩揹包 。（圖／品牌提供）

此外，泰迪熊絨毛也是每年秋冬頗受歡迎的材質，讓從頭到腳的配件單品都包裹著浪漫的薰衣草色、棕色、Monogram 圖紋，除了Tote bag托特包之外，St.Marc 肩揹包、The J Marc 肩揹包、絨毛平底拖鞋都穿上毛茸茸的泰迪熊絨毛外衣，在視覺和觸感上都得到滿足。





▲Valextra 「Bucket」包款靈感來自品牌第一家米蘭旗艦店的櫥窗，擁有簡約線條和外部口袋設計。（圖／品牌提供）

同時，Quiet Luxury風潮象徵了安靜質感的最高境界，此風格為代表的品牌Valextra，以義大利工藝結合極簡設計打造最新2023秋冬包款「Bucket」，靈感來自Valextra第一家米蘭旗艦店的櫥窗，簡約線條和外部口袋設計就是最大的辨識度來源，毫無鮮明的Logo設計，以燙金字樣書寫包款獨一無二的編號，恰好步上了雋永時尚的軌道。而巧妙之處在於，雙提把設計狀神似兔子耳朵，同時透過可自由調節長度的提把，輕鬆變化手拿方式，使得提把與包身垂直或是平行，皆有不同簡潔風貌。