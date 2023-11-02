fb ig video ETtoday search mobile

甜甜圈Swatch被咬一口　「螞蟻人」與《辛普森家庭》粉絲必收

>

▲▼ Swatch,Baby-G 。（圖／公關照）

▲Swatch SECONDS OF SWEETNESS甜甜圈錶俏皮可愛，3,450元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國經典動畫《辛普森家庭》（The Simpsons）中，成員荷馬（Homer Simpson）最愛吃粉紅色糖霜甜甜圈，幾乎已成為他的正字標記，Swatch以此為靈感，推出充滿趣味的SECONDS OF SWEETNESS腕錶，面盤上正是被咬了一大口的甜甜圈，亮黃色為底的錶帶也點綴亮粉色糖霜與色彩繽紛糖粒圖案，肯定是《辛普森家庭》粉絲或嗜吃甜食的「螞蟻人」的必收款式。

▲▼ Swatch,Baby-G 。（圖／公關照）

▲Swatch SECONDS OF SWEETNESS錶帶以亮黃色為背景，裝飾亮粉色糖霜及糖粒圖案。

Swatch甜甜圈圖案的SECONDS OF SWEETNESS腕錶，同時在錶圈印有The Simpson辛普森家庭的標誌，並搭配甜甜圈圖案的包裝盒，由裡而外都甜蜜，品牌也預告這只是「開胃菜」，未來辛普森家庭的人氣角色有機會躍上錶當主角。

▲▼ Swatch,Baby-G 。（圖／公關照）

▲BABY-G將繽紛的糖果色調元素融入暢銷型號BGA-290，為使用者在搭配造型時提供更多配件選擇。BGA-290系列，3,900元。（圖／BABY-G提供）

CASIO旗下女錶BABY-G也曾以巧克力或糖果為主題，創作風格卡哇伊錶款，BGA-290系列即將糖果色調融入設計之中，錶圈環利用蒸鍍技術呈現金屬拋光質感，面盤添加糖果包裝紙條紋圖案，並在3時位置時標點綴上一顆金屬糖果，甜美設計收服女孩的心。

►楊祐寧買錶問「時尚總監」　老婆敗精品免批准「我會困惑」

►風・Luxury／百億身家梅西名錶天天換　LV賣到缺貨金錶伴他領獎

關鍵字：

Swatch, BABY-G

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

「容易沉船」的超級戀愛腦3大星座女！Top 1精力金錢全花在另一半身上

「容易沉船」的超級戀愛腦3大星座女！Top 1精力金錢全花在另一半身上

彩妝師教「超自然磨皮底妝法」！4步驟打造柔焦濾鏡般超細緻美肌

彩妝師教「超自然磨皮底妝法」！4步驟打造柔焦濾鏡般超細緻美肌

超準心測！第一眼看到人臉還是蝴蝶？秒測你的「真實個性」

超準心測！第一眼看到人臉還是蝴蝶？秒測你的「真實個性」

超準心測！挑一款最喜歡的翅膀　測測你與生俱來的天賦是什麼？ 看到貓咪上樓還下樓？測試你是左腦人還是右腦人 你是智者還是反骨者？超準「羽毛心測」一眼看出你是哪類人 星巴克「小熊萬年曆」只送不賣　祈願馬克杯新品上市 星巴克今「限定8小時」買一送一　中午11點起揪咖買起來 你是小腹凸還啤酒肚？營養師曝「4種肥肚」成因和改善秘訣 UNIQLO「雙11優惠」C系列羽絨服現省500元！　GU最低250元起

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面