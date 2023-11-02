甜甜圈Swatch被咬一口　「螞蟻人」與《辛普森家庭》粉絲必收

▲Swatch SECONDS OF SWEETNESS甜甜圈錶俏皮可愛，3,450元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國經典動畫《辛普森家庭》（The Simpsons）中，成員荷馬（Homer Simpson）最愛吃粉紅色糖霜甜甜圈，幾乎已成為他的正字標記，Swatch以此為靈感，推出充滿趣味的SECONDS OF SWEETNESS腕錶，面盤上正是被咬了一大口的甜甜圈，亮黃色為底的錶帶也點綴亮粉色糖霜與色彩繽紛糖粒圖案，肯定是《辛普森家庭》粉絲或嗜吃甜食的「螞蟻人」的必收款式。





▲Swatch SECONDS OF SWEETNESS錶帶以亮黃色為背景，裝飾亮粉色糖霜及糖粒圖案。

Swatch甜甜圈圖案的SECONDS OF SWEETNESS腕錶，同時在錶圈印有The Simpson辛普森家庭的標誌，並搭配甜甜圈圖案的包裝盒，由裡而外都甜蜜，品牌也預告這只是「開胃菜」，未來辛普森家庭的人氣角色有機會躍上錶當主角。





▲BABY-G將繽紛的糖果色調元素融入暢銷型號BGA-290，為使用者在搭配造型時提供更多配件選擇。BGA-290系列，3,900元。（圖／BABY-G提供）

CASIO旗下女錶BABY-G也曾以巧克力或糖果為主題，創作風格卡哇伊錶款，BGA-290系列即將糖果色調融入設計之中，錶圈環利用蒸鍍技術呈現金屬拋光質感，面盤添加糖果包裝紙條紋圖案，並在3時位置時標點綴上一顆金屬糖果，甜美設計收服女孩的心。