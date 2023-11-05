秋冬狂燒美拉德！老錢風依舊超火　6款單品顯瘦又有氛圍感韓星都在穿

文／美人圈

相較於今年春夏的多彩繽紛的多巴胺風，2023年早秋穿搭大洗牌！這次帶來2023早秋韓系穿搭趨勢、加碼必收單品推薦，老錢風、美拉德依舊超火，裸紗內搭、印花絲襪韓星也在穿，這款超級顯瘦又有氛圍感，快一起看看吧！

早秋韓系穿搭推薦：黑、白、灰色老錢風

揮別春夏多彩的多巴胺，2023早秋穿搭中，以黑、白、灰等經典色調構成的老錢風穿搭重磅回歸！這種基礎色調不僅好搭配，同時簡單就可以穿出高級質感，注意搭配時全身色調不要超過三種，相互搭配、或是one tone統一色調都相當推薦，可以呈現精緻慵懶的老錢風格。

▲老錢風穿搭重磅回歸。（圖／IG@wonlog）

早秋韓系穿搭推薦

美拉德風

早秋穿搭鎖定關鍵在「美拉德」，美拉德也稱作梅納反應，可以簡單理解為生食逐漸受熱變熱的過程中產生的色彩變化，廣義來說美拉德風其實就是以棕色調為主的穿搭，還包括同色系中的棕褐色、 紅棕色、黃棕色、卡其色、米白色等。這種棕色調穿搭其實跟先前的大地色系、奶茶調類似，都是非常適合亞洲膚色的穿著！

▲美拉德風是非常適合亞洲膚色的穿著。（圖／IG@_feelings2）

蕾絲或裸紗內搭

今年的外套大多是流行比較厚重感的搭配，一般韓系穿搭就很推薦在內層搭配蕾絲或裸紗這種透膚度較高的內搭，可以選擇平領或是高領，重點是袖子要透出一小節，可以有一種浪漫隨性的氛圍，而且不管與襯衫、衛衣等搭配也不突兀，搭配度極高！

▲透膚、裸紗內搭搭配度極高。（圖／IG@906studio_official、withbloomm）

印花絲襪、印花長襪

Jennie先前出席CHANEL時裝周所穿的印花絲襪瞬間爆火！其實印花絲襪也是一款老錢風的單品，這種印花建議選擇圖案較為細緻的款式，可以簡單為穿搭增加高級質感，是一款精品學院風、千金感十足的單品。印花絲襪、印花長襪建議搭配裙裝及皮鞋，可以凸顯古典優雅的感覺，如果對腿型比較不自信的話，也可以選擇黑色的款式，會更加顯瘦！

▲Jennie穿印花絲襪，讓該單品爆火。（圖／IG@jennierubyjane）

牛仔裙

從春夏的工裝裙，2023早秋強勢回歸的單品還有牛仔裙，而且記得一定要搭配中筒靴！這種牛仔裙其實搭配度相當高，搭配全身牛仔的LOOK，或是簡單搭配T恤都可以打造率性自然的氛圍，另外本季推薦搭配中筒靴，更有那種氛圍感，是很多韓國穿搭博主的私服搭配技巧。

▲牛仔裙一定要搭配中筒靴。（圖／IG@withbloomm）

波士頓大包、垮袋包

今年是大包回歸的一年，很多品牌秀場上也可以看到許多大包款式，特別是兩側圓潤的波士頓包，或是那種鬆鬆垮垮的垮袋包、福袋包都相當推薦，大包上身馬上自帶瀟灑及鬆弛感，也不會有種打扮過頭的感覺，可以輕鬆帶出時髦的隨性氛圍。

▲今年大包回歸。（圖／IG@_feelings2）

高爾夫球裙、網球裝

今年這種帶點復古感的高爾夫球裙、網球裝也是超火！韓國女團超火的運動風不僅延續Y2K風格、更顯得青春洋溢，超級減齡！運動裝像是網球衫、百褶裙，或是稍微帶點A字線條的高爾夫球裙也很推薦，整個人看上去超顯嫩，同時也相當顯瘦，很修飾下半身線條。

▲復古感的高爾夫球裙、網球裝。（圖／IG@withbloomm）

短版羽絨衣

相較於前幾年一窩蜂流行長版羽絨衣，今年韓國各大品牌推出的都是偏短版的款式，其實短版的羽絨衣會更適合亞洲人的身形，不僅拉長身高線條、還可以避免圓滾滾的羽絨外套顯胖的問題。今年還有一個趨勢就是亮色系的羽絨衣，像是亮片皮革、淺色調，還有今年超火的銀色等都很推薦，讓羽絨服在視覺上更加輕盈。

▲短版羽絨衣更適合亞洲人的身形。（圖／IG@wonlog）

延伸閱讀

初秋「美拉德穿搭」爆火！不出錯棕色系穿搭範本推薦，顯白顯瘦又顯高、韓星也在穿

2023韓國必買品牌推薦！LOEUVRE、MARRON-EDITION連明星都搶穿，SIYAZU燒翻代購圈

韓系穿搭配色範本！藍白、藍卡其配色不出錯，粉藍減齡顯嫩、無腦配色這樣穿更顯瘦高級

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。