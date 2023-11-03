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侯佩岑太凍齡被讚20年都沒變！自曝「保養很嚴格」每天必喝五青汁

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▲▼ 侯佩岑每天喝五青汁助凍齡。（圖／品牌提供、翻攝侯佩岑IG）

▲侯佩岑出道超過20年，甜美臉蛋幾乎看不到歲月痕跡。

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供、翻攝侯佩岑IG

曾被譽為「台灣第一美女主播」的女星侯佩岑，也是出了名的凍齡女神代表，出道超過20年的她從肌膚狀態到身材都維持超好，依舊少女感十足，肌膚更是緊緻透亮。她2日穿上一套黑色俐落西裝以無限電波品牌大使出席醫美活動，透露自己對於保養非常嚴格，「就是不能偷懶，我永遠都很認真！」她也分享每天都會自製五青汁來喝，不僅能幫助養肌也有助於代謝。

▲▼ 侯佩岑每天喝五青汁助凍齡。（圖／品牌提供、翻攝侯佩岑IG）

身為二寶媽還要兼顧演藝工作的她，狀態好到讓人忘了她今年已45歲，現場被誇甜美外貌與剛出道沒什麼差別，她謙虛表示「說沒有變是不可能的，但我們都很努力在維持好的狀態，希望可以多一點正能量」，也透露自己對於保養一直都很認真也很用功，會關心美容趨勢、搜集很多新資訊，包含新的醫美療程她也會關心，更說自己是很愛做功課的人，「像是以前在播新聞一樣，會做很多研究，因為我是很小心謹慎的人，在保養這一塊，我覺得安全、精準、客製化是我很大的要求」。

▲▼ 侯佩岑每天喝五青汁助凍齡。（圖／品牌提供、翻攝侯佩岑IG）

比起外貌，她笑說覺得自己20年來真的沒變的就是「愛笑」這件事，「愛笑就會讓法令紋出現（加深），但我從年輕時就有這兩道法令紋」。相反地，她覺得20年來變最多的就是膠原蛋白的流失，她表示以前年輕時臉頰比較有肉，笑起來眼睛會不見，但生了兩個孩子後又極速減肥，「膠原蛋白是真的容易流失，隨著年紀大、還有營養吃不夠的時候」。因此她開始嘗試將醫美療程加入定期保養的項目中，她也透露因為自己皮膚很薄，很怕受傷，所以療程的安全性對她來說是最重要的，「保養自己也要記得保護自己！」

被問到抗老、凍齡的保養秘訣，她表示「保養就是不能偷懶，我永遠都是很認真」，尤其最基礎的就是洗臉，長久以來她保養上一直不變、沒有間斷過的就是堅持做好清潔，「把臉洗乾淨是維持好肌膚狀態的第一步驟」。還有她認為每一個階段都有各自不同的課題，以現階段而言她就是最重視皮膚要有亮度、有光澤，膚質好還有緊緻度，她建議「大家可以找到自己適合的保養方式，無論是療程或是保養品我覺得都可以嘗試」。

▲▼ 侯佩岑每天喝五青汁助凍齡。（圖／品牌提供、翻攝侯佩岑IG）

她也分享為了養護肌膚，自己在飲食上也有調整。像是以前工作比較多、作息比較不正常的時候，她會盡量不吃油炸，那時候吃油炸的食物皮膚容易會有狀況。而現在她盡量每天都會喝一些蔬果汁，幫皮膚補充一些天然的維他命，像是她會自製「五青汁」來喝，用5種青綠色的水果蔬果，像是青蘋果、小黃瓜、苦瓜、芹菜、薄荷葉或菠菜等放到果汁機或慢磨機裡磨，「我覺得很好喝，也可以幫助代謝，如果可以的話我就是每天都喝」。

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關鍵字：

保養, 護膚, 侯佩岑, 凍齡, 抗老, 秘訣, 女星

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