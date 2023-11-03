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亮・珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針為愛而生　牛角勾蝶身閃耀珍罕棕鑽

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▲▼ Cindy Chao 。（圖／公關照）

▲CINDY CHAO 2023 Black Label Masterpiece No.1大師系列年度蝴蝶Amour Butterfly儷影蝴蝶。（圖／CINDY CHAO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

揚名國際的台灣珠寶設計師Cindy Chao（趙心綺）同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel，4日起至12月31日於晶華酒店藝術珠寶典藏館舉辦「光影之間 對影成蝶--CINDY CHAO藝術珠寶2023年度蝴蝶大師作品展」，焦點為Cindy為一對相識20年的收藏家夫婦特別創作、品牌第10件蝴蝶作品2023 Black Label Masterpiece大師系列年度蝴蝶Amour Butterfly儷影蝴蝶，巧妙呈現緊緊交疊的立體、舒展的蝶翼，以形影不離的雙蝶造型見證藏家的愛情與傳承。

▲▼ Cindy Chao 。（圖／公關照）

▲CINDY CHAO 2023 Black Label Masterpiece No.1大師系列年度蝴蝶Amour Butterfly儷影蝴蝶的蠟雕製程。

「建築師的思維，雕塑家的手藝」深植在Cindy的創作之中，她為讓Amour Butterfly儷影蝴蝶展現多層次與靈動姿態，首度挑戰運用逐步潛入式的脈絡打造翅脈，每一個角度欣賞各有巧妙，從蝶翅表層的玫瑰式切割鑽石，能看到下層的藍寶石；她也大膽採用嶄新材質，第一次運用牛角勾勒出蝶身，再鑲嵌特別訂製的罕見Type IIa、8.31克拉馬眼形棕鑽，此外，也首度在年度蝴蝶作品中選用祖母綠，於蝶翼鑲嵌各鑲嵌29.18克拉及27.52克拉的糖塔形哥倫比亞祖母綠，重量級寶石為因愛而生的蝴蝶更添氣勢。

▲▼ Cindy Chao 。（圖／公關照）

▲CINDY CHAO Amour Butterfly儷影蝴蝶製成歷經鈦金屬排石。

CINDY CHAO 2023 Black Label Masterpiece II大師系列帕米爾胸針也同場亮相，帕米爾高原古稱是古代絲綢之路的必經之地，被稱為「蔥嶺」，因此以雕刻形式詮釋山脈之間的冰川地貌，刻意降低鈦金屬比例，點綴白鑽、黃鑽、棕鑽、沙弗萊石、紫色藍寶石及紫色榴石，猶如植物般充滿生命力；另一嶄新設計為2023 Black Label Masterpiece VI大師系列光之羽翼胸針，梨型切割、玫瑰式切割、橢圓型切割、枕型切割以及圓型切割等花式切割白鑽灑落在輕柔線條的羽毛上，輔以黃鑽及棕鑽閃耀金色光芒。

▲▼ Cindy Chao 。（圖／公關照）

▲CINDY CHAO 2023 Black Label Masterpiece II大師系列帕米爾胸針。

▲▼ Cindy Chao 。（圖／公關照）

▲CINDY CHAO 2023 Black Label Masterpiece VI 大師系列光之羽翼胸針。

羽毛亦是法國珠寶世家Boucheron（寶詩龍）的重要意象，1860年首次出現在頭飾和胸針珠寶上，陸續延伸出經典問號項鍊、靈動的垂墜式耳環、個性耳掛、戒指等豐富款式，今年則挑戰輕盈設計，首度採用比黃金輕盈3倍的鈦金屬材質打造Plume de Paon孔雀羽毛系列作品，並運用鏤空技術從寶石底部去除金屬，大幅減輕珠寶的重量，並讓光線能夠雙向通過更為閃耀，新款更擬真孔雀羽毛真實色彩，鈦金屬經過陽極氧化處理展現藍綠色漸變效果，鑲鑽石、藍寶石、沙弗萊石和坦桑石，栩栩如生。

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲昆凌佩戴Boucheron鈦金屬鑲嵌坦桑石、沙弗萊石、藍寶石、鑽石和棕鑽的Plume de Paon孔雀羽毛系列項鍊與耳環。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲昆凌展示Boucheron鑲嵌美鑽的Plume de Paon孔雀羽毛系列耳環1,690,000元，頸鍊1,130,000元。

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關鍵字：

亮珠寶, CINDY CHAO, ANNA HU

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