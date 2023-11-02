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營養價值超乎想像！營養師曝「芭樂帶籽吃」有效改善便秘　

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▲▼營養師曝吃「芭樂籽好處」。（圖／Unsplash）

▲芭樂富含膳食纖維，是減重人士的最愛。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

芭樂控看過來！營養師高敏敏分享，長輩常說吃芭樂籽會便秘其實不對，芭樂籽雖然堅硬，但因含高膳食纖維且吸水力強，若搭配水分反而能幫助排便，建議一般人都能帶籽一起吃會更健康喔！

你吃芭樂是去籽派還是吃籽派？營養師高敏敏分享，芭樂籽富含高膳食纖維且吸水力強，若搭配足夠水分，反而能促進腸胃蠕動、幫助排便，若是牙口差、腸胃消化很差再去籽，普遍都建議芭樂帶籽吃較為健康。在此也盤點吃芭樂的4個好處，一起來了解！

▲▼營養師曝吃「芭樂籽好處」。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#幫助減肥

芭樂深受不少減肥人士喜愛，它的高纖維、零膽固醇、有飽足感，餐前吃幫助墊胃。

#舒緩發炎體質

內含豐富維他命Ｃ，能幫助中和自由基，進一步降低發炎。

#疏通便秘

芭樂籽的纖維搭配足量水分，能有效刺激性腸胃，幫助通便。

#降低血壓

芭樂富含鉀，可幫助調節血壓，更有利尿消水腫之功效。

最後營養師高敏敏也建議，每天可以吃一顆芭樂，連果肉帶籽一起吃，另外也不要將芭樂取代蔬菜，畢竟芭樂和蔬菜所提供的營養是不一樣的，也提醒雖然芭樂籽好處多多，但還是建議3種人，吃芭樂籽要多注意攝取量：

1.不習慣高纖飲食者（有些人腸胃會不舒服，要循序漸進方式）
2.腸胃消化不佳者（例如小小孩或腸胃炎、胃潰瘍⋯等）
3.剛動腸胃手術者就要特別注意把籽挖掉先不吃

關鍵字：

芭樂, 營養師, 營養, 芭樂籽

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