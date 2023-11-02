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金卡戴珊打造大膽「激凸內衣」完售一空！　穿衣後兩點依然明顯

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記者鮑璿安／台北報導

美國話題女王金卡戴珊（Kim Kardashian）個人內著品牌SKIMS一向以舒適簡單為方向，最近推出一款「激凸內衣」引起兩極評價，這款內衣特別打造了彷彿激凸的立體雙點，藉此在穿衣時也能彰顯這一細節，可說是大膽擁抱穿衣自由，毫無疑問這前所未有的新靈感已經博得關注。

SKIMS Ultimate Nipple Bra 設計感簡潔，與一般內衣一樣擁有細肩帶、集中托高的性能，但最顯眼的莫過於刻意製作在外側的凸點，一改內衣原本的形式和功用，讓人在穿著外衣後，2點仍是非常明顯。這款激凸內衣更獲得金卡戴珊本人親自演繹並且講解最初的設計靈感，她表示因為受到地球暖化影響所啟發，認為氣候變暖因此激凸的機會變少了，更強調穿上內衣後，不論多炎熱也能有看起來很冷的錯覺，同時承諾10%銷售額會捐給國際環保組織。

▲▼ SKIMS 。（圖／翻攝自SKIMS）

▲▼ SKIMS 。（圖／翻攝自SKIMS）

▲SKIMS Ultimate Nipple Bra 。（圖／翻攝自SKIMS）

網友則持有兩極看法，部分認為內衣是女性的自由，選擇何種款式都不該被抨擊，也有網友認為多此一舉，但無論評價如何，這款售價約2,200台幣的「激凸內衣」已經銷售一空。

▲▼Khy。（圖／翻攝自IG@khy）

▲Kylie Jenner宣告成立個人服裝品牌Khy。（圖／翻攝自IG@khy）

同時，Kylie Jenner跟隨家族成員Kim Kardashian的腳步創立個人服裝品牌Khy，從目前透露的資訊發現Khy走簡約風格，迎合時下Quiet Luxury浪潮，不具有鮮明Logo，而以簡單時髦的廓形打造了首發單品長版皮衣，立領和收腰的特色遊走出女人味，代表率性和性感完全不衝突。最讓人好奇的售價方面，首波發佈的產品價格皆低於 $200 美元（約台幣6,482），價位算是比較輕鬆入手，未來也會邀請設計師、名人展開合作。

關鍵字：

SKIMS, 內衣

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