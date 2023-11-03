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「超夯平價髮品」盤點　染前防護在家輕鬆做「200元有找」

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記者曾怡嘉／綜合報導

愛美人士有福了！想要有健康頭皮、好髮質，不一定要花大錢跑沙龍，自己在家也能辦得到！艾瑪絲推出染髮前的隔離頭皮液，一管300元有找，動輒上千元的頭皮去角質護理，菲蘇德美也推出平價款，讓你深層淨化同時也為頭皮注入活力。

▲▼「超夯平價髮品」盤點。（圖／品牌提供）

▲艾瑪絲 染燙頭皮隔離液，25ml，165元。

年底節慶多，染燙變換髮型前，別忘了做好頭皮防護！維持頭皮健康是染燙髮肌的首要養護重點，染髮過程中，若未事先進行頭皮隔離防護，當化學藥劑、染髮劑接觸到頭皮，可能產生頭皮不適或敏感現象。艾瑪絲推出染燙前專用的頭皮隔離液，為染燙頭皮打造鍍膜級隔離防護，植萃溫和保濕配方，為髮肌注入平衡穩定，維持頭皮健康環境。

▲▼「超夯平價髮品」盤點 。（圖／品牌提供）

▲菲蘇德美 海洋舒緩頭皮淨化霜，120g，450元。

菲蘇德美耗時一年打造海鹽舒緩頭皮淨化霜，採用獨家核心技術淬鍊出純淨海鹽，精緻細磨鹽粒濃度高達630 ,000ppm溫和不傷髮肌，有效去除毛孔髒污，改善阻塞，搭配嚴選四大植物萃取活性成分，促進頭皮循環的同時補充所需健髮能量，煥活髮肌生態，改善頭皮不適。

▲▼「超夯平價髮品」盤點 。（圖／品牌提供）

▲LOREAL PARIS 金緻護髮精油 訂製香氛系列 暖木裸香，100ml，599元。

晨光裸木香水髮油的同款香水出自BYREDO御用調香師Jérome Epinette 之手，並邀請知名設計師香水品牌的調香師Olivier Cresp與Florian Gallo，重新演繹為護髮精油版。以純淨如棉花般柔軟蓬鬆的高段裸感清香，開啟治癒的秋冬時光，添加源自法國的99%超高濃度雪松植萃精華及白棉木精油，能深層撫平乾枯毛燥，使秀髮重現柔順亮澤感。

關鍵字：

髮品, 頭皮去角質, 香水髮油, 染前隔離

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