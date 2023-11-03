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日星巴克聖誕限定「草莓星冰樂」超夢幻！灑上閃亮銀糖好有節慶氛圍

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記者鮑璿安／台北報導

年末將至，日本星巴克也帶來充滿節慶氛圍的新品「草莓星冰樂」，濃郁的奶油遇上清爽草莓交織出紅白色調，超有聖誕Feel，已經於11月1日起登場，絕對是螞蟻人最療癒的享受，正好在此時前往日本的民眾不妨體驗一下。

▲▼ 日本星巴克 。（圖／翻攝自日本星巴克IG）

▲日本星巴為迎接聖誕節帶來草莓星冰樂  。（圖／翻攝自日本星巴克IG）

日本星巴克本次以「Wish upon a STARBUCKS HOLIDAY」為主題，打造新品飲料，草莓星冰樂結合了清爽的草莓醬和奶油香草，最後加上一種特殊的「Merry Cream」，這是一種味道濃厚的生奶油，含有馬斯卡彭起司，格外具有層次感。最後在奶油上撒上草莓粉和閃閃發光的銀糖，簡直是聖誕節必喝品項。

另一款「草莓拿鐵」則相對簡單，特點在於混合靈魂主角草莓、伯爵茶和奶油三種口味，是平常比較少能夠喝到的味道，和冬季時節非常合拍。

▲▼大陸麥當勞 。（圖／翻攝自小紅書）

▲大陸麥當勞曾推出過「紅豆雙皮奶麥旋風」 。（圖／翻攝自小紅書）

過去大陸麥當勞也曾經推出過「紅豆雙皮奶麥旋風」，非常高顏值順勢引起話題，因冰品本身採用的是紅豆與牛奶調味，所以色系呈現出櫻花粉的夢幻感，再灑落了細細的椰子粉與巧克力製成的花瓣，讓口味更多層次，捧在手中就好像一顆剛盛開的櫻花樹，非常具有巧思。

關鍵字：

日本, 星巴克, 草莓, 星冰樂

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