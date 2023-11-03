每一格都是驚喜！帕爾瑪之水、MFK聖誕倒數月曆華麗開箱

記者曾怡嘉／綜合報導

邁入11月後，節慶感越來越濃，不少美妝品牌倒數聖誕月曆也跟著開賣，一盒擁有豐富明星熱賣品、限量隱藏版商品，CP值超高，挑一盒陪你一起倒數佳節的到來吧！

▲帕爾瑪之水 聖誕倒數月曆，19,800元。

帕爾瑪之水聖誕倒數月曆設計結合節慶與香氛靈感，包裝上設計了9種不同的幸運符號，傳遞美好寓意給大家，像是四葉草就象徵希望和信任，星星是為人們指明道路的希望燈塔，而馬蹄鐵則是公認的幸運象徵，據說只要將馬蹄鐵指向上方，運氣就不會跑掉。

月曆中不僅有聖誕限定推出的全新香氛蠟燭，以及香民們都很愛的經典香皂，更有特殊的潤髮乳品項，而其中光是香水類的品項就高達11個，才推出的藏紅花淡香精也在裡面，讓你從內香到外，豐富品項可說是誠意滿滿。

▲MFK 限量跨年倒數月曆，34,800元。

MFK推出限量版倒數月曆，全球僅625個，以精美外盒呈現品牌的標誌性香氛，有如蛋糕珠寶盒的滑開設計，每轉開一次都充滿著驚喜。

身為MFK粉絲絕對要搶，裡面包括了540、724淡香精，以及含有24K黃金粉末的奢華閃亮身體油，可隨身攜帶的愛戀玫瑰滾珠瓶也在其中，永恆之水香氛淡香精也驚喜出現，最後還有個隱藏版秘密藏在31號的門之後，等著你來發現。

▲歐舒丹 歡聚限定版經典倒數月曆，2,580元。

歐舒丹以普羅旺斯聖誕樹「橄欖樹」為主角，由人氣藝術家史蒂文．威爾遜Steven Wilson描繪出歡樂絢爛獨一無二的圖案，用美妙視角記錄節慶歡樂美好時光。

精選經典明星商品包括正貨乳油木密集修護手膜霜及桂花、乳油木、杏仁經典人氣護手霜，輕巧包裝方便隨身攜帶，其中更少不了品牌明星商品，像是光萃肌活露、蠟菊賦活極萃霜、還有大家最愛回購的熱銷品草本修護洗髮乳、馬鞭草沐浴膠、杏仁緊膚凝霜等洗髮沐浴及身體保養產品，以及4款獨家新品。