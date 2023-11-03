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難怪瘦不下來！營養師曝「5大減肥地雷」：水果代替晚餐超NG

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▲▼ 營養師曝5大減肥NG地雷 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師分享常見的錯誤減肥行為，像是水煮餐就不建議長期吃。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖


你是不是也奇怪，明明自己很認真減肥還做運動，但卻老是瘦不下來，甚至可能越減越肥？其中最常見原因就是錯誤使用「節食」來減肥，當然還有許多因素也會導致減肥失敗！營養師Tun就在小紅書上分享常見的減肥5大NG行為，快來看看你中個幾個？

NG 1：過度節食

吃很少量的節食減肥在短期內效果會很明顯，但當長期節食，身體就會開啟自我保護機制，透過減少熱量消耗來維持正常運作，使基礎代謝率降低。熱量消耗少了，自然就更難瘦下來了，而且一旦多吃了一點，身體為了避免下一次「飢荒」就會囤積大量脂肪，這也是為什麼節食容易反彈的原因，營養師提醒，每天飲食的攝取量不能低於基礎代謝。

▲▼ 營養師曝5大減肥NG地雷 。（圖／示意圖／達志影像）

NG 2：用水果代替晚餐

水果中的果糖含量很高，跟澱粉類食物相比，果糖更容易被吸收並轉化成脂肪，既不利於減肥，又容易造成飢餓感，反而會讓你攝入更多熱量。

營養師建議，減肥時水果可以放在白天吃，下午4點後如果很想吃，就吃些像是小番茄、藍莓、柚子、草莓等低卡水果，尤其不要榨成果汁來喝，喝果汁相當於喝糖水，容易造成血糖波動。

NG 3：長期不吃碳水

碳水化合物作為3大營養元素之一，是人體最基礎和主要的能量來源，長期不吃碳水化合物會使肌肉減少、降低代謝，還會影響到荷爾蒙分泌，尤其女生很容易出現掉髮、生理期紊亂甚至停經等狀況。

建議每餐都要有吃碳水主食，一餐大約吃一個拳頭左右，可以盡量選擇像是糙米、雜糧飯、燕麥、藜麥、蕎麥麵或紫薯、玉米、芋頭、山藥等優質碳水。

▲▼ 營養師曝5大減肥NG地雷 。（圖／示意圖／達志影像）

NG 4：只吃蔬菜不吃肉

蛋白質也是身體的3大營養元素之一，不僅能維持身體正常運作，也能促進正常代謝、修復細胞。蛋白質的飽腹感也很強，可以幫助有效減少食物的攝取量。營養師就指出，真正讓人發胖的不是肉，是糖。

建議每餐要吃夠一個掌心大小的優質蛋白，包含魚蝦、雞胸肉、牛肉、雞蛋、瘦肉、豆腐、豆製品等都是很好的蛋白質來源。

▲▼ 營養師曝5大減肥NG地雷 。（圖／示意圖／達志影像）

NG 5：只吃水煮餐

水煮方式會讓食物所含的油脂非常少、基本沒有，但脂肪也是人體重要的組成部分，長期油脂攝取不足會影響代謝，還會造成便秘，而且水煮菜口味單調，很難長期堅持下去，容易造成報復性飲食暴飲暴食，反而復胖。

建議不要長期吃水煮餐，料理時可以適量加點橄欖油、椰子油等優質脂肪，或是可適量吃些像是堅果、酪梨、鮭魚等富含優質脂肪的食物。

關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 減重, 錯誤, NG行為, 迷思, 營養師

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