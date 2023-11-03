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星巴克今「限定8小時」買一送一　中午11點起揪咖買起來

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 ▲星巴克買一送一,路易莎,85度c,cama。（圖／業者提供）

▲星巴克今推周五買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

下周就進入「立冬」，意即秋天結束、冬天即將開始了，星巴克為迎接冬季來臨，少數在周五推出買一送一優惠，讓民眾在小周末的下午跟晚上，能輕鬆喝杯咖啡，不用擔心睡不著影響隔日上班，路易莎11月至12月的黑卡優惠，也提供上午11點前飲品第二杯半價。

▲星巴克2023耶誕系列新品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克今年耶誕杯款設計突破傳統樣式，以時尚線條凸顯出年輕歡樂的氛圍。（圖／記者蔡惠如攝）

星巴克在11／3推出「慶祝耶誕奇蹟來臨 好友分享日」優惠活動，當天早上11點至晚上8點至店，購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

請注意優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。另也有部分門市不提供此優惠，未參加優惠門市請看文末列表。

▲85度C、路易莎優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

路易莎在11月至12月也針對黑卡忠誠客，持續提供上午11點前飲品第二杯半價優惠，11點後喝咖啡吃蛋糕，蛋糕也可享9折，讓民眾想在午後吃甜甜午茶時可以想到它。

▲85度C冬季飲品上市。（圖／業者提供）

85度C今起開賣4款熱呼呼的冬日飲品，包括桂圓紅棗茶、桂圓紅棗奶茶、薑茶和黑糖薑汁奶茶，採期間限定販售。以台灣老薑蜜漬成薑汁沖泡，入口就能嘗到老薑特有的辛香，成為每年冬季經典熱銷的系列，今年特別使用黑糖，融合老薑的薑汁，用黑糖的香甜中和掉薑汁的辛辣，達到甘醇不膩的口感，薑茶中杯售價50元、黑糖薑汁奶茶中杯售價55元；桂圓紅棗茶中杯售價50元、桂圓紅棗奶茶售價55元。

星巴克買一送一不適用門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 路易莎

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