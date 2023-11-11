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「交換禮物」現在就開始準備！法式熱紅酒、折耳兔夜燈千元有找滿滿心意

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實習記者劉于禎／綜合報導

2023年悄悄進入尾聲，大家免不了要開始參加各種派對、聚會！每年讓人又驚又喜的莫過於交換禮物的環節，不僅好奇自己能抽到什麼樣的禮物，也希望自己準備的禮物能被抽到的人喜歡，那就快一起來看看以下5款千元有找卻富含滿滿心意的禮物，現在就開始準備好。

小草作 熱紅酒全風味體驗組

冷冷的冬天就是要來杯熱紅酒，熱紅酒是將紅酒和桂皮、小荳蔻、丁香等多種香料一起放入鍋中熬煮而成，在國外只要看到攤販開始販售熱紅酒就代表著冬季將至，而近年來台灣也開始流行熱紅酒，在年末交換禮物也成為新選擇，這款全風味體驗包一次可品嚐4種風味，裡面有桂花煎茶風味、蜜香花果風味、蘋果甜肉桂風味及法式莓果風味，前三款小編都喝過，每一款的獨特香氣都很讓人驚艷，而法式莓果風味則是2023年的限定全新口味，很值得跟朋友、家人在年末聚會時喝上一杯。

▲▼超暖心千元有找交換禮物。（圖／品牌官網、pinkoi）

▲小草作 熱紅酒全風味體驗組，NT$934。（圖／小草作官網）

愛睡 【加強版】睡眠噴霧

每天忙碌的上班族，幾乎有一半的人都有睡眠問題，睡不好最常見，但擁有充足的睡眠很重要！這款噴霧添加能減輕焦慮和緊張感的薰衣草、洋甘菊及檜木精油，讓躺在床上沉浸在香氣中，放鬆緊蹦的神經 、幫助入睡，可說是非常貼心又實用的禮物。

▲▼超暖心千元有找交換禮物。（圖／品牌官網、pinkoi）

▲愛睡【加強版】睡眠噴霧，10ml，NT$826。（圖／愛睡官網）

MUID 折耳兔伴眠燈

小夜燈幾乎每年都會在交換禮物的清單中！但這麼療癒的款式誰能抵抗，這隻超可愛的折耳兔伴眠燈，拍拍就有暖黃色亮光，可彎折的耳朵還能輕掛在衣架上，雙腳還能當作手機支架，陪你一起追劇。不論是放在臥室、衣櫥或客廳都超適合，感覺像在家裡養了隻小動物，治癒系禮物還不快買來送那個害怕寂寞的朋友！

▲▼超暖心千元有找交換禮物。（圖／品牌官網、pinkoi）

▲MUID 折耳兔伴眠燈，NT$485。（圖／PINKOI官網）

煦暖曆 2024《電影曆》

逃離生活體驗不同人生，用日曆讓你每天看一部電影，領悟其中的道理，無論是感情、學業還是工作，每個人都會有陷入低潮或瓶頸的時候，這時可能某一部電影裡的語錄就能讓你豁然開朗，煦暖曆的2024《電影曆》收錄了包含《月老》、《怪胎》、《請問，還有哪裡需要加強》等的官方授權電影劇照，與366則人氣電影創作語錄，是影迷跟語錄控會很愛的一個禮物。

▲▼超暖心千元有找交換禮物。（圖／品牌官網、pinkoi）

▲煦暖曆 2024《電影曆》，限時7.1折中，NT$910。（圖／煦暖曆官網）

蒔嚐花藝 迷你松果聖誕樹玻璃球

手作的溫度永不過時，在冬季送朋友一個親手做或讓他們自己做的迷你松果聖誕樹，超級有儀式感，擺在家中就有滿滿的節日氛圍，不論做得美醜，帶來的感動都遠大於直接買現成的，共有白梅森林、橙片森林、玫瑰森林三種款式可以挑選，小編推薦最多人都好評的白梅森林－有燈款，紅色蝴蝶結配上法國白梅就給人一種下雪聖誕節的感覺，成品可愛非常的應景。

▲▼超暖心千元有找交換禮物。（圖／品牌官網、pinkoi）

▲蒔嚐花藝 迷你松果聖誕樹玻璃球，NT$620起。（圖／PINKOI官網）

加碼調皮小禮物

阿肝正傳 肝膽香皂

諧音梗玩不膩，這款香皂做成了人體肝臟的形狀，有諧音「肝膽相照」的意思，同事、朋友抽到時還可以告訴他，不論遇到任何困難、做任何決定你都會支持他到底。這款香皂店家標榜每顆「肝」都是手工製作，所以顏色、大小、重量不會一模一樣，跟人一樣，每個都獨一無二，真的是既富含意義，還能默默守護朋友的健康。

▲▼超暖心千元有找交換禮物。（圖／品牌官網、pinkoi）

▲阿肝正傳 肝膽香皂，NT$450起。（圖／翻攝自PINKOI官網）

關鍵字：

交換禮物, 小夜燈, 日曆, 聖誕節, 熱紅酒, 睡眠噴霧

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