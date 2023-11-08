穿越台北101千萬高訂服裝織就奇異時尚花園　品味皇家禮炮✕Richard Quinn「新奢時尚系列第二代」威士忌夢幻魅力

▲皇家禮炮品牌大使Jacob與吳宜樺（左）在台北101展出的精品館空間，共同展演「新奢時尚系列第二代」威士忌。（圖／皇家禮炮提供，下同）

消費中心／綜合報導

還記得2021年「威士忌之王」皇家禮炮與英國新銳設計師 Richard Quinn首度推出「皇家禮炮21年新奢時尚系列」藍玫瑰限定版嗎？時尚與風味之美的跨域共鳴，造就了頂級藏家的威士忌夢幻逸品。如今，皇家禮炮再度攜手Richard Quinn，帶來「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」，融合珍稀酒液的曠世佳釀充滿優雅與野性兼具的獨特美學，打造出風味與時尚品味的雙重「高訂」（Haute Couture）——橙紅玫瑰限定版與法蘭西菊限定版，彰顯味覺與視覺的繁袤絕美。皇家禮炮更首次將Richard Quinn秀上高訂服裝空運來台，以超高規格打造出夢幻與現實交織的「皇家禮炮．時尚旖境」期間限定精品館；想感受皇家禮炮與Richard Quinn共同創造的新奢感官意象，務必親自走一趟台北101購物中心4樓。

▲新奢時尚系列第二代 法蘭西菊限定版。

▲新奢時尚系列第二代 橙紅玫瑰限定版。

台北101「皇家禮炮．時尚旖境」精品館，走逛奇異花園品美酒

雖然威士忌年度盛事「皇家禮炮21年新奢時尚系列」預購活動已於上週結束，當時吸引眾多威士忌愛好者與時尚藏家爭相前往，開賣前便可見台北101的大量排隊人潮；但除了限時限量預購，11月13日前於台北101購物中心4樓「皇家禮炮．時尚旖境」仍可一睹由專門團隊空運來台、價值近千萬的Richard Quinn高訂服裝，以及雙方聯名所交疊出的超現實狂想花園，更能在此品酩每日限量50杯的珍稀「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」單杯純飲，以及「皇家禮炮21年調和蘇格蘭威士忌」、「皇家禮炮21年調和麥牙威士忌」與「皇家禮炮21年調和穀物威士忌—王者之鑽」等經典之作，現場更有滿滿氛圍感的「皇家晨漾沁菊」和「蓓蜜玫瑰之鑽」兩款限定調酒，讓人盡情沉醉在這座奇想空間中享受皇家禮炮的極致新奢美學與Richard Quinn的前衛視覺震撼！

▲「皇家禮炮‧時尚旖境」橙紅玫瑰區。

▲皇家禮炮再度攜手Richard Quinn演繹高端訂製精神。

皇家禮炮更為了讓消費者完整感受「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」，特別在台北101都會廣場舉辦「時尚旖境 新‧奢饗宴」六感威士忌品酩會，限定席位供不應求，入場資格甫開賣便提前售罄！品酩會中透過虛實整合的沉浸感官交疊，讓來賓深刻領略皇家禮炮的調和工藝與Richard Quinn的時尚異想。透過光影幻化出的酒液融入現代舞蹈表演，一瞬間品酩空間變成如夢境一般的華麗場景；緊接著由皇家禮炮品牌大使一步步引領來賓回到現實、踏上威士忌時尚巡禮，在高訂體驗環節中完成專屬創作，帶領威士忌品鑑者進入美學薈萃之境，整場品酩會充分展現了威士忌與高訂藝術結合之美。

調和消逝酒廠的曠世珍稀，盛放出舌尖上的繁花似錦

不只有目眩神迷的設計，「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」瓶中盛裝的酒液更盛放出舌尖上的繁花似錦！由Richard Quinn親自到皇家禮炮傳奇酒廠「史翠艾拉」（Strathisla），與皇家禮炮首席調酒師Sandy Hylop共同挑選出21年以上珍稀酒液；Sandy Hylop更調和了已消逝不復再製的珍稀原酒，包括擁有「神秘之泉」美稱的「凱普多尼克」（Caperdonich），以及位在河谷高地、名列蘇格蘭最高酒廠的「布萊弗」（Braeval）。讓Richard Quinn感性表示「我到蘇格蘭參觀皇家禮炮酒廠，看見許多不同的、數十年的酒藏，並感受到其背後的歷史，發現這也正是我透過自己的品牌在做的事情——打造屬於未來的傳承。我們每一件設計都以訂製精神打造獨特性，與其追求大量生產，我們更願意聚焦於製衣工藝，這樣的工藝才能在歷史中樹立成經典的傳承品牌（Heritage Brand）。」

▲皇家禮炮21年全新「新奢時尚系列第二代」在Richard Quinn的創意下限量問世。

「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」，威士忌美學的極致演繹

身為首位獲頒「伊莉莎白二世英國設計大獎」的設計師Richard Quinn，不僅作品吸引英國女王和「時尚教母」Anna Wintour成為秀上嘉賓，更以大膽風格和無畏創新魅力，擄獲了如Lady Gaga、Beyoncé和Cardi B等跨足音樂、時尚界的女皇級巨星，成為名人們舞台或晚宴上不可或缺的時尚美學。皇家禮炮秉持著與製作高級訂製服同樣的虔心，以卓越工藝與Richard Quinn共創威士忌全新維度，藉由Richard Quinn才華橫溢的發揮，優雅而狂野、經典又奔放的奇異花園於瓶身上絢然乍現，與瓶中酒液一同成就了意想不到的醇厚之作，生機盎然的瑰麗華美和超乎想像的破格前衛鋪就於消費者眼前，難怪成為威士忌和時尚愛好者的臻美藏品。

INFO：「皇家禮炮．時尚旖境」精品館

活動地址：台北101購物中心4樓都會廣場（台北市信義區市府路45號4樓）

活動時間：即日起至11月13日（一）

INFO：皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代

酒精濃度：40% ABV

產品色系：橙紅玫瑰限定版與法蘭西菊限定版（酒液相同）

建議售價：NT$ 5,000／瓶

銷售通路：指定菸酒專賣店，欲知詳情請加入保樂力加LINE官方帳號「保樂力加酩家沙龍」

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