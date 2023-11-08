fb ig video ETtoday search mobile

穿越台北101千萬高訂服裝織就奇異時尚花園　品味皇家禮炮✕Richard Quinn「新奢時尚系列第二代」威士忌夢幻魅力

>

▲▼皇家禮炮,Richard Quinn,威士忌,皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代。（圖／業者提供）

▲皇家禮炮品牌大使Jacob與吳宜樺（左）在台北101展出的精品館空間，共同展演「新奢時尚系列第二代」威士忌。（圖／皇家禮炮提供，下同）

消費中心／綜合報導

還記得2021年「威士忌之王」皇家禮炮與英國新銳設計師 Richard Quinn首度推出「皇家禮炮21年新奢時尚系列」藍玫瑰限定版嗎？時尚與風味之美的跨域共鳴，造就了頂級藏家的威士忌夢幻逸品。如今，皇家禮炮再度攜手Richard Quinn，帶來「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」，融合珍稀酒液的曠世佳釀充滿優雅與野性兼具的獨特美學，打造出風味與時尚品味的雙重「高訂」（Haute Couture）——橙紅玫瑰限定版與法蘭西菊限定版，彰顯味覺與視覺的繁袤絕美。皇家禮炮更首次將Richard Quinn秀上高訂服裝空運來台，以超高規格打造出夢幻與現實交織的「皇家禮炮．時尚旖境」期間限定精品館；想感受皇家禮炮與Richard Quinn共同創造的新奢感官意象，務必親自走一趟台北101購物中心4樓。

▲▼皇家禮炮,Richard Quinn,威士忌,皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代。（圖／業者提供）

▲新奢時尚系列第二代 法蘭西菊限定版。

▲▼皇家禮炮,Richard Quinn,威士忌,皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代。（圖／業者提供）

▲新奢時尚系列第二代 橙紅玫瑰限定版。

台北101「皇家禮炮．時尚旖境」精品館，走逛奇異花園品美酒

雖然威士忌年度盛事「皇家禮炮21年新奢時尚系列」預購活動已於上週結束，當時吸引眾多威士忌愛好者與時尚藏家爭相前往，開賣前便可見台北101的大量排隊人潮；但除了限時限量預購，11月13日前於台北101購物中心4樓「皇家禮炮．時尚旖境」仍可一睹由專門團隊空運來台、價值近千萬的Richard Quinn高訂服裝，以及雙方聯名所交疊出的超現實狂想花園，更能在此品酩每日限量50杯的珍稀「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」單杯純飲，以及「皇家禮炮21年調和蘇格蘭威士忌」、「皇家禮炮21年調和麥牙威士忌」與「皇家禮炮21年調和穀物威士忌—王者之鑽」等經典之作，現場更有滿滿氛圍感的「皇家晨漾沁菊」和「蓓蜜玫瑰之鑽」兩款限定調酒，讓人盡情沉醉在這座奇想空間中享受皇家禮炮的極致新奢美學與Richard Quinn的前衛視覺震撼！

▲▼皇家禮炮,Richard Quinn,威士忌,皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代。（圖／業者提供）

▲「皇家禮炮‧時尚旖境」橙紅玫瑰區。

▲▼皇家禮炮,Richard Quinn,威士忌,皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代。（圖／業者提供）

▲皇家禮炮再度攜手Richard Quinn演繹高端訂製精神。

皇家禮炮更為了讓消費者完整感受「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」，特別在台北101都會廣場舉辦「時尚旖境 新‧奢饗宴」六感威士忌品酩會，限定席位供不應求，入場資格甫開賣便提前售罄！品酩會中透過虛實整合的沉浸感官交疊，讓來賓深刻領略皇家禮炮的調和工藝與Richard Quinn的時尚異想。透過光影幻化出的酒液融入現代舞蹈表演，一瞬間品酩空間變成如夢境一般的華麗場景；緊接著由皇家禮炮品牌大使一步步引領來賓回到現實、踏上威士忌時尚巡禮，在高訂體驗環節中完成專屬創作，帶領威士忌品鑑者進入美學薈萃之境，整場品酩會充分展現了威士忌與高訂藝術結合之美。

調和消逝酒廠的曠世珍稀，盛放出舌尖上的繁花似錦

不只有目眩神迷的設計，「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」瓶中盛裝的酒液更盛放出舌尖上的繁花似錦！由Richard Quinn親自到皇家禮炮傳奇酒廠「史翠艾拉」（Strathisla），與皇家禮炮首席調酒師Sandy Hylop共同挑選出21年以上珍稀酒液；Sandy Hylop更調和了已消逝不復再製的珍稀原酒，包括擁有「神秘之泉」美稱的「凱普多尼克」（Caperdonich），以及位在河谷高地、名列蘇格蘭最高酒廠的「布萊弗」（Braeval）。讓Richard Quinn感性表示「我到蘇格蘭參觀皇家禮炮酒廠，看見許多不同的、數十年的酒藏，並感受到其背後的歷史，發現這也正是我透過自己的品牌在做的事情——打造屬於未來的傳承。我們每一件設計都以訂製精神打造獨特性，與其追求大量生產，我們更願意聚焦於製衣工藝，這樣的工藝才能在歷史中樹立成經典的傳承品牌（Heritage Brand）。」

▲▼皇家禮炮,Richard Quinn,威士忌,皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代。（圖／業者提供）

▲皇家禮炮21年全新「新奢時尚系列第二代」在Richard Quinn的創意下限量問世。

「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」，威士忌美學的極致演繹

身為首位獲頒「伊莉莎白二世英國設計大獎」的設計師Richard Quinn，不僅作品吸引英國女王和「時尚教母」Anna Wintour成為秀上嘉賓，更以大膽風格和無畏創新魅力，擄獲了如Lady Gaga、Beyoncé和Cardi B等跨足音樂、時尚界的女皇級巨星，成為名人們舞台或晚宴上不可或缺的時尚美學。皇家禮炮秉持著與製作高級訂製服同樣的虔心，以卓越工藝與Richard Quinn共創威士忌全新維度，藉由Richard Quinn才華橫溢的發揮，優雅而狂野、經典又奔放的奇異花園於瓶身上絢然乍現，與瓶中酒液一同成就了意想不到的醇厚之作，生機盎然的瑰麗華美和超乎想像的破格前衛鋪就於消費者眼前，難怪成為威士忌和時尚愛好者的臻美藏品。

INFO：「皇家禮炮．時尚旖境」精品館
活動地址：台北101購物中心4樓都會廣場（台北市信義區市府路45號4樓）
活動時間：即日起至11月13日（一）

INFO：皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代
酒精濃度：40% ABV
產品色系：橙紅玫瑰限定版與法蘭西菊限定版（酒液相同）
建議售價：NT$ 5,000／瓶
銷售通路：指定菸酒專賣店，欲知詳情請加入保樂力加LINE官方帳號「保樂力加酩家沙龍」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

皇家禮炮, Richard Quinn, 威士忌, 皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

對老婆最摳門星座男Top 3 ！第一名要對方一起省吃儉用　婚後本性全露

對老婆最摳門星座男Top 3 ！第一名要對方一起省吃儉用　婚後本性全露

安格斯12星座一周運勢11／6-11／12　牡羊年底鳥事多、雙魚暗桃花朵朵開

安格斯12星座一周運勢11／6-11／12　牡羊年底鳥事多、雙魚暗桃花朵朵開

誠品信義收攤「最終場曬書市集」1本書88元　每日人潮增20%

誠品信義收攤「最終場曬書市集」1本書88元　每日人潮增20%

安海瑟薇紅裝曲線畢露！　慘被評「像剖開的西瓜」 夜深了還睡不著？「5個方法」讓你拋開焦慮：把今天的事情做好就好 人生「剛剛好就可以」　4個生活小練習給找不到快樂的人 超準心測！便當第一口吃什麼？秒測你的「真實個性」 吃出健康又凍齡！營養師曝9種「最強抗氧化食物」　巧克力也上榜 最不挑人的短髮／中短髮推薦！自然好整理　各種臉型、瀏海都適合 「美拉德風」3種人不適合！跟著大勢女星穿不踩雷　顯白又高級

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面