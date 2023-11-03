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Tod's前創意總監跳槽韓團愛牌Blumarine！　Y2K風潮明年2月翻開新篇章

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記者鮑璿安／台北報導

Y2K風潮幕後推手之一的義大利時裝品牌Blumarine，憑著鮮明性感的設計理念，近年來頻繁被韓團成員演繹而廣為人知，不久前設計師Nicola Brognano 辭去Blumarine創意總監一職，現宣佈最新人選由Tod's前創意總監Walter Chiapponi接任，這風格迥異的兩大品牌，將會如何蛻變都格外受到矚目。

▲▼ Blumarine 。（圖／翻攝品牌官網）

▲▼ Blumarine 。（圖／翻攝品牌官網）

▲Blumarine風格前衛大膽瞄準Y2K風潮成為大勢品牌。（圖／翻攝品牌官網）

Blumarine 宣布任命米蘭籍設計師 Walter Chiapponi 為創意總監，接替 10 月離職的 Nicola Brognano，Chiapponi設計經歷豐富，畢業於歐洲設計學院，自90年代起，曾於Givenchy、Valentino、Gucci、Miu Miu以及Bottega Veneta等知名品牌工作。最近的變動則是在今年九月底卸任Tod's創意總監，然而沒空下來多久，即日起正式加入Blumarine，他的首個系列作品將於明年2月的米蘭時裝周上亮相。但是相較於Chiapponi過往為Tod's樹立的經典義式美學，Blumarine強調浪漫女性化與街頭潮流的融合，恰好與Quiet Luxury相反，未來Chiapponi要如何融入品牌並且創造新風格，成為首要難題。

▲▼ Blumarine 。（圖／翻攝品牌官網）

▲Walter Chiapponi接任Blumarine創意總監 。（圖／翻攝品牌官網）

對於此次新任命，Chiapponi表示：「我非常高興能夠成為這個標誌性意大利品牌的創意總監。這個品牌多年來一直倡導一種輕盈和創意的女性氛圍。有機會為Blumarine開創新階段，對我來說是一個令人振奮且重要的機會，我將在這擴展我的視野，賦予藝術表達更多的意義。」

最近創意總監的人事異動還包含，MOSCHINO宣佈Davide Renne接棒擔任新任創意總監，同樣於2024年2月米蘭時裝周發表他的首個系列，另外Alexander McQueen新任創意總監Sean McGirr，今年5月上任的Bally創意總監Simone Bellotti，目前都處於觀察期，為時尚圈注入新氣象。

關鍵字：

Blumarine, Tod’s, Walter Chiapponi

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