包・開箱／Roger Vivier方扣枕頭包擁有柔軟觸感！侯佩岑同款美拉德色必收

記者鮑璿安／台北報導

觀察2023當季秋冬包款的流行趨勢可發現，捨棄不實用的小廢包，不少品牌轉往投靠大尺寸包款，為整體造型注入率性和俐落姿態，鞋履品牌Roger Vivier今年帶來新面孔Viv’ Choc 枕型肩背包，巧妙搭上美拉德色系，呈現出一種歌劇風格的恣意奢華，與《ET FASHION》包開箱一同來解析細節。

▲Viv’ Choc 枕型肩背包靈感來自於Vivier 先生 1959 年設計的經典「Choc」鞋跟 。（圖／翻攝自品牌IG）

Viv’ Choc 枕型肩背包的出現，抹去了Roger Vivier方扣銳利的印象，創意總監 Gherardo Felloni 靈感來自於Vivier 先生 1959 年設計的經典「Choc」鞋跟，使包款結構就像蓬鬆、圓潤而豐滿的綢緞，精心摺疊的皮革採手工製作，以完美對稱的扇狀展開，中間不免俗要點綴品牌的經典飾扣，相較於過往棱角分明，這次的方扣較為柔和圓滑，宛若一顆巨型寶石般閃閃發光。侯佩岑與Angelababy也分別以白色洋裝和相對正式的套裝襯托該包款，方扣鞋和手袋相互呼應，風格多變。

▲（依序）侯佩岑與Angelababy演繹RV枕頭包 。（圖／翻攝自品牌IG）



Roger Vivier秉持著傳統製鞋工藝延伸到包款上，該包款由超過 70 件獨立物件構成，搭配量身打造的金屬配件，內外皆有袋口，附有可調節長度的真皮肩帶及鍊帶，輕鬆穿梭於日常與派對造型。今年秋冬爆紅的美拉德色系，Viv’ Choc 枕型肩背包也迎來熱烈的「波爾多紅」，更為此季準備了Viv’ Choc波爾多紅漆皮高跟鞋以及鉚釘小羊皮芭蕾舞鞋款，讓造型洋溢滿滿的季節氛圍感。

▲美拉德色系為主軸的Viv’ Choc波爾多紅漆皮高跟鞋以及鉚釘小羊皮芭蕾舞鞋款登場 。（圖／翻攝自品牌IG）





▲Valextra 「Bucket」包款靈感來自品牌第一家米蘭旗艦店的櫥窗，擁有簡約線條和外部口袋設計。（圖／品牌提供）

今年秋冬Quiet Luxury風潮象徵了安靜質感的最高境界，此風格為代表的品牌Valextra，以義大利工藝結合極簡設計打造最新2023秋冬包款「Bucket」，靈感來自Valextra第一家米蘭旗艦店的櫥窗，簡約線條和外部口袋設計就是最大的辨識度來源，毫無鮮明的Logo設計，以燙金字樣書寫包款獨一無二的編號，恰好步上了雋永時尚的軌道。而巧妙之處在於，雙提把設計狀神似兔子耳朵，同時透過可自由調節長度的提把，輕鬆變化手拿方式，使得提把與包身垂直或是平行，皆有不同簡潔風貌。