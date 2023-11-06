fb ig video ETtoday search mobile

包・開箱／Roger Vivier方扣枕頭包擁有柔軟觸感！侯佩岑同款美拉德色必收

>

記者鮑璿安／台北報導

觀察2023當季秋冬包款的流行趨勢可發現，捨棄不實用的小廢包，不少品牌轉往投靠大尺寸包款，為整體造型注入率性和俐落姿態，鞋履品牌Roger Vivier今年帶來新面孔Viv’ Choc 枕型肩背包，巧妙搭上美拉德色系，呈現出一種歌劇風格的恣意奢華，與《ET FASHION》包開箱一同來解析細節。

▲▼ RV 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲▼ RV 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲Viv’ Choc 枕型肩背包靈感來自於Vivier 先生 1959 年設計的經典「Choc」鞋跟 。（圖／翻攝自品牌IG）

Viv’ Choc 枕型肩背包的出現，抹去了Roger Vivier方扣銳利的印象，創意總監 Gherardo Felloni 靈感來自於Vivier 先生 1959 年設計的經典「Choc」鞋跟，使包款結構就像蓬鬆、圓潤而豐滿的綢緞，精心摺疊的皮革採手工製作，以完美對稱的扇狀展開，中間不免俗要點綴品牌的經典飾扣，相較於過往棱角分明，這次的方扣較為柔和圓滑，宛若一顆巨型寶石般閃閃發光。侯佩岑與Angelababy也分別以白色洋裝和相對正式的套裝襯托該包款，方扣鞋和手袋相互呼應，風格多變。

▲▼ RV 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲▼ RV 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲（依序）侯佩岑與Angelababy演繹RV枕頭包 。（圖／翻攝自品牌IG）

Roger Vivier秉持著傳統製鞋工藝延伸到包款上，該包款由超過 70 件獨立物件構成，搭配量身打造的金屬配件，內外皆有袋口，附有可調節長度的真皮肩帶及鍊帶，輕鬆穿梭於日常與派對造型。今年秋冬爆紅的美拉德色系，Viv’ Choc 枕型肩背包也迎來熱烈的「波爾多紅」，更為此季準備了Viv’ Choc波爾多紅漆皮高跟鞋以及鉚釘小羊皮芭蕾舞鞋款，讓造型洋溢滿滿的季節氛圍感。

▲▼ RV 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲▼ RV 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲美拉德色系為主軸的Viv’ Choc波爾多紅漆皮高跟鞋以及鉚釘小羊皮芭蕾舞鞋款登場 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲▼Valextra 。（圖／品牌提供）

▲▼Valextra 。（圖／品牌提供）

▲Valextra 「Bucket」包款靈感來自品牌第一家米蘭旗艦店的櫥窗，擁有簡約線條和外部口袋設計。（圖／品牌提供）

今年秋冬Quiet Luxury風潮象徵了安靜質感的最高境界，此風格為代表的品牌Valextra，以義大利工藝結合極簡設計打造最新2023秋冬包款「Bucket」，靈感來自Valextra第一家米蘭旗艦店的櫥窗，簡約線條和外部口袋設計就是最大的辨識度來源，毫無鮮明的Logo設計，以燙金字樣書寫包款獨一無二的編號，恰好步上了雋永時尚的軌道。而巧妙之處在於，雙提把設計狀神似兔子耳朵，同時透過可自由調節長度的提把，輕鬆變化手拿方式，使得提把與包身垂直或是平行，皆有不同簡潔風貌。

 ►包・開箱／FERRAGAMO大尺寸「擁抱包」出鏡率超高！標誌性雙扣環、午夜藍必收

關鍵字：

包開箱, Roger Vivier, 方扣, 枕頭包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

NIKE雙11開跑運動鞋1千元有找！「限時下殺4折」大規模降價了

NIKE雙11開跑運動鞋1千元有找！「限時下殺4折」大規模降價了

最不挑人的短髮／中短髮推薦！自然好整理　各種臉型、瀏海都適合

最不挑人的短髮／中短髮推薦！自然好整理　各種臉型、瀏海都適合

你是智者還是反骨者？超準「羽毛心測」一眼看出你是哪類人

你是智者還是反骨者？超準「羽毛心測」一眼看出你是哪類人

星巴克今起連續兩天「兩杯6折」　星冰樂也有優惠 超準心測！挑一款最喜歡的翅膀　測測你與生俱來的天賦是什麼？ 超準心測！第一眼看到人臉還是蝴蝶？秒測你的「真實個性」 「高技巧香水使用法」5招必看　擦得像「自帶體香」才是最迷人 用2祕訣維持居家整潔超簡單　親友隨時來都很ＯＫ 香氛控必搶！潘海利根聖誕倒數月曆藏2正貨　diptyque人氣香味全打包 星巴克11／6起「全品項兩杯6折」　星冰樂、季節新飲全部都優惠

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面