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Jennie秋冬5大穿搭亮點！今年必學層次疊穿　收一頂版型好看的帽子

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文／美人圈

秋冬的腳步降臨，衣櫃也該準備大換新啦！許多明星的穿搭都讓粉絲爭相模仿，而說到衣品超好的明星，就不得不提Jennie，因為太會穿搭，還曾經有「女版GD」的稱號，幾乎穿什麼都會變成流行指標，是超好的穿搭模板。今年秋冬就讓我們來學習Jennie的5大秋冬穿搭亮點，必學的時尚感層次疊穿，超多版型帽子該如何選擇一次看！

Jennie秋冬穿搭亮點

1：厚圍巾

圍巾絕對是秋冬的百搭單品之一，不僅保暖又有造型感，Jennie常將它當作穿搭必備單品，在首飾露不出來的情況下，圍巾是點亮全身的一個好思路，根據穿搭色系來選擇圍巾，讓整體更和諧統一，也增添亮點！

▲Jennie穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie。（圖／IG@jennierubyjane，下同）

不同圍巾材質也能打造出不同氛圍，Jennie在機場圍的羊毛圍巾讓她看起來俐落又有型，飛機上的毛絨材質圍巾則是看起來溫暖又俏皮，在全身黑色穿搭的情況下，圍巾可以選擇撞色系或是帶有圖案的，看起來能更有活力。

▲Jennie穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲不同圍巾材質能打造出不同氛圍。（圖／dispatch）

2：棒球帽、貝雷帽、報童帽

各種帽款也是Jennie的秋冬必備單品，一般人可能會認為棒球帽與厚重的冬裝相比過於單薄，但其實棒球帽的搭配反而能增加膨脹感，讓整體看起來不會顯得過於上輕下重。

▲Jennie穿搭 。（圖／翻攝自IG）

除了棒球帽外，Jennie也會用貝雷帽與報童帽增添冬日氛圍。與休閒的棒球帽不同，貝雷帽與報童帽看上去更加精緻優雅，但純黑色的貝雷帽配黑髮容易顯得死氣沉沉，所以Jennie在挑選帽子時會選擇帶有裝飾的或是自己別上別針，擺脫沉悶感！

▲Jennie穿搭 。（圖／翻攝自IG）

3：層次疊穿

在整體穿搭上，Jennie常做層次疊穿，不論是上身外長內短還是內長外短，隨意簡單的搭配都能看起來更有造型感，但要切記適度疊穿就好，不然一不小心可能會看起來太過臃腫！

▲Jennie穿搭 。（圖／翻攝自IG）

疊穿也可以用顏色來凸顯造型，Jennie在白色內搭外再加上一件螢光綠背心，內長外短的搭配再加上亮色外搭，俐落有形。不只有衣服能疊穿，飾品也行！較為單調的上衣配上不同飾品的層次疊加，也能擺脫單調感，看起來更加時髦。

▲Jennie穿搭 。（圖／翻攝自IG）

4：全身ALL BLACK

全黑穿搭容易造成死氣沉沉，但Jennie卻能輕鬆穿出時尚感，擺脫沉悶其實只要簡單幾點掌握住就好！挑選黑色單品時，最好挑選更有造型感的設計，也可以在穿搭上露出多一點肌膚，讓整體有不只一種顏色的假象！

▲Jennie穿搭 。（圖／翻攝自IG）

ALL BLACK穿搭也可以做些層次疊加，像是下身褲裝可以選擇以短褲加黑絲襪代替，整體會更加優雅大氣，包包也應盡量避免全黑，Jennie喜歡搭配有金屬元素的鍊條包，能以不同材質為穿搭畫龍點睛，擺脫穿搭的單調感。

▲Jennie穿搭 。（圖／翻攝自IG）

5：垂墜感褲子

比起緊身褲，Jennie更喜歡在秋冬穿上有垂墜感的褲子，不論是牛仔褲、皮褲還是棉褲，都會選擇有垂墜感的設計，讓整體風格看起來舒適慵懶，但Jennie也不是一昧地追求寬褲，她會在褲型上選擇較為直筒的版型，一方面修飾腿型，也能讓身形更修長 ！

▲Jennie穿搭 。（圖／翻攝自IG）

在穿上褲裝時，Jennie常以三角形的結構穿搭去做搭配，三角形穿搭其實就是上窄下寬或上寬下窄，通過上下身面積的對比，就不會顯得人很矮，絕對是超顯腿長的穿搭思路！

▲Jennie穿搭 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, Jennie, 穿搭

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