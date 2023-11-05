IU同款唇色被問爆！「清冷茶棕」極度有秋冬感　類似色推薦直接收

文／美人圈

IU近期更新的一組IG照片當中，極度有秋冬感的「唇色」被問爆啦！IU這個帶點清冷感又不過度有距離感的「清冷茶棕色」，不僅非常適合秋冬，還超級顯白，底層較為淺色、唇瓣中間較為深色，搭配淡妝、濃妝都非常好看！

▲IU。（圖／IG@dlwlrma）

IU唇色高機率是化妝師用多種唇膏調出來的，BEAUTY編則找出類似色，讓大家一支就能擁有IU秋冬唇膏的類似色，開架、專櫃通通都有，甚至有的不用NT$200，趕緊往下看！

IU秋冬唇膏類似色推薦

M.A.C 超水感持色水唇膏 #543烤栗奶茶

不顯唇紋、極美琉光感！M.A.C 這款超水感持色水唇膏添加7種保養成分，滋潤不顯唇紋，同時能從不同角度折射出高級的水光感，這支#543烤栗奶茶是溫柔低調的日雜感色號，還非常襯黃肌，偽素顏也非常適合擦，可說是無腦唇膏首選！

▲M.A.C 超水感持色水唇膏，NT$900。（圖／M.A.C）

植村秀 無色限輕霧保濕唇膏 #BG945

這支肉桂奶棕太美！時尚度與實用度通通爆棚，是帶有棕感的肉桂杏色，百搭又時尚，質地更是兼具保濕、輕盈與柔滑，上唇感受相當輕盈絲滑，沒有拉扯感，可說是非常不挑唇況的唇膏選擇！

▲植村秀 無色限輕霧保濕唇膏，NT$1,100。（圖／植村秀）

YSL 奢華緞面絨霧唇膏 #314

YSL的小黑條唇膏注入多種保濕潤澤成分，可以說是最不乾卡的柔霧唇膏！這款#314是低飽和清冷茶棕色，揉合些粉茶棕調，顯白有氣質，日常上班、重要約會擦它都絕對沒問題！

▲YSL 奢華緞面絨霧唇膏，NT$1,580。（圖／YSL）

NARS 激情過後水光唇膏 #SHOW OFF

極美的清冷紅棕色調配上保濕水光感更優雅了！一擦補水、唇紋消失，可說是乾唇救星，唇瓣立刻變得水嫩，素顏也不乾癟，薄擦一層，唇色幾乎能被完美覆蓋，深唇人絕對可以安心收！

▲NARS 激情過後水光唇膏，NT$1,100。（圖／NARS）

1028 唇迷心竅潤萃唇膏 #509暖紅茶

1028今年15歲啦！喜歡琉璃光感唇的肯定都入手過1028這支明星唇膏，迎接15周年推出兩款新色，當中的#509暖紅茶 就像在溫熱的紅茶當中加入煙燻焦糖，網友大讚：「擦這支有柔中帶剛的感覺！」

▲1028 唇迷心竅潤萃唇膏，NT$350。（圖／1028）

媚比琳 超持久霧感液態唇膏 #260壞壞蜜桃

柔霧土色系！媚比琳的#260壞壞蜜桃，不僅非常顯嫩，還能透過不斷的堆疊，使顏色從顯嫩的蜜桃棕色，變成更為有氣場的秋冬唇色，建議可先全唇薄擦暈染後，再將顏色疊加在唇中，能更接近IU的唇色！

▲媚比琳 超持久霧感液態唇霧，NT$410。 （圖／媚比琳）

KATE 怪獸級持色絨霧唇釉 #M06

最新色！KATE推出的怪獸系列從唇膏到唇釉可說是口碑爆表，目前日本已率先推出「KATE 怪獸級持色絨霧唇釉」3款新色，其中的#M06就是非常漂亮的清冷紅棕色，厚塗顯氣勢、薄擦可以做出與IU類似的唇色！

▲KATE 怪獸級持色絨霧唇釉。（圖／IG@kate.tokyo.official_jp）



&nd #BR03

日本LAWSON獨家販售！「&nd」其實是韓國彩妝品牌romand推出的副牌，其中的#BR03是日雜感的紅茶色，質地輕透、有漂亮的嘟嫩水光感，且換算下來一支不到200台幣，包色也沒問題！

▲&nd是韓國彩妝romand的副牌。（圖／IG@andbyromand）

延伸閱讀

2023最美的5支秋冬唇膏！日本毒舌雜誌LDK評選出爐，通通顯白又百搭、這兩支台灣就有賣

2023「偽素顏」唇膏推薦！專櫃/開架全都有，顯嫩又顯白，黃皮深唇也適合

2023秋冬「紅棕色」唇膏推薦！開架、專櫃通通有，去黃又顯白必備款，這款根本欠包色

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。