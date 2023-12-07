歲末佳節卡地亞珍愛獻禮　新穎LOVE霧面手環、LINE 限定主題限時推出

▲卡地亞於歲末佳節之際推出LINE限定主題。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

歲末聖誕節、跨年等佳節將至，又到了家人、朋友與所愛之人相聚的重要時刻，除了感謝他們一路的支持、獻上新年祝福外，也該給始終努力不懈的自己多些鼓勵與讚賞，卡地亞（Cartier）珠寶、腕錶與配件等傑作，正是寵愛自己與所愛之人的最佳贈禮，卡地亞紅盒乘載無限祝福與希望，不僅為今年畫下豐盛的句點，也以滿滿正能量伴人們大步迎接2024年的全新挑戰。



LOVE

就以LOVE手環大聲說愛吧！1970年代在紐約誕生的LOVE手環由兩個半圓硬環組成，點綴個性的螺絲圖案，並需要專屬螺絲起子才能開啟，成為戀人示愛的熱門選擇，也是時尚人士的必備行頭。近期首度推出霧面款式，可與既有的拋光手環或不同材質疊搭，時髦有型。



▲卡地亞LOVE系列手環推出霧面新款，疊搭黃K金與白K金手環展現時尚風格。





▲卡地亞LOVE系列新款霧面手環，附專屬螺絲起子。



▲卡地亞鑲嵌4顆美鑽的LOVE系列黃K金手環。

Trinity

卡地亞以三色金製作靈動環圈繾綣交織而成的Trinity戒指，完美詮釋人與人之間情感相繫的模樣，於聖誕節或跨年相聚時刻送給家人或朋友此意義非凡之作，最能傳達心中的感謝與祝福。



▲卡地亞以三色金製作的靈動環圈繾綣交織而成Trinity鑽石戒指。

Juste un Clou

卡地亞擅長將平凡之物昇華化為珍品，1970年紐約亮相的Juste un Clou釘子系列手環為代表作。為歲末佳節挑選禮物，可將收禮者的穿搭風格與佩戴習慣列入考量，除了經典手環，鑲鑽的釘子造型鍊墜也是優質之選。



▲Juste un Clou釘子造型項鍊是佳節獻禮的絕佳選擇。

Ballon Bleu腕錶

歲末慶祝活動不少，戴上一只耀眼錶款輕鬆贏得全場目光，卡地亞圓潤的Ballon Bleu藍氣球腕錶，推出錶圈鑲鑽而面盤也錯落點綴美鑽的華麗設計，搭配紅色皮錶帶，完美呼應節慶的歡樂氣氛。



▲面盤與錶圈點綴美鑽，並搭配紅色錶帶的Ballon Bleu腕錶，呼應節慶的歡樂氣氛。

La Panthère美洲豹香水

讓所愛之人天天有卡地亞相伴，香氣迷人的La Panthère美洲豹香水最能貼身寵愛，品牌採用蘊含野性氣息的原創馥郁花香，重新演繹神秘莫測的西普香調；而瓶身設計也相當精緻，從內部雕琢瓶身呈現稜角分明的美洲豹形象，由內而外展現美洲豹魅力。



▲卡地亞La Panthère美洲豹香水，流露野性氣息的原創馥郁花香。

卡地亞迷你包

歡慶聖誕節與參加跨年活動，少不了一款時髦又好裝的漂亮包款，卡地亞滿足貴客的期待，為C de Cartier系列與La Panthère美洲豹系列包款推出3款迷你樣式，保留標誌性的琺瑯金屬標誌、豹首造型環扣與幾何線條豹首圖案，搭配皮革或鍊條肩背帶，可肩背或轉換成腰包，讓雙手無拘無束，盡情享受與親友團聚的美好時光。



▲卡地亞推出La Panthère美洲豹迷你包，小巧迷人。



▲卡地亞搭配飾有琺瑯的金屬標誌C de Cartier迷你包。



▲美洲豹首裝飾的紅色La Panthère美洲豹迷你包，是參加節慶聚會的亮眼配件。

卡地亞歲末同慶獻驚喜

不僅有卡地亞精品相伴過節，品牌也隆重推出一系列線上奇幻互動旅程，在歲末佳節共創美好回憶。第一項驚喜是在卡地亞官網全球同步呈獻The Fabulous Cartier Journey線上互動旅程—尋寶奇旅，駕駛著經典紅色飛艇翱翔天際，乘載集結全球專賣店建築特色的Fabulous House，在雲層與星空中穿梭收集發光寶石，體驗尋寶樂趣並分享這段非凡之旅給好友。The Fabulous Cartier Journey卡地亞尋寶奇旅遊戲連結：https://cartierline.com.tw/r/3b7g8mwn

▲卡地亞推出線上互動遊戲The Fabulous Cartier Journey卡地亞尋寶奇旅遊戲。

卡地亞在此佳節寵愛貴客的第二項貼心服務，是自12月起無論在專賣店或官網線上購買卡地亞商品，皆可同步享有節慶限定包裝，感受集結全球專賣店建築特色的Fabulous House，在經典紅盒的引領中，乘載各種美好祝福，傳遞溫暖情意。



▲12月起於卡地亞專賣店購買或線上訂購，均享有節慶限定包裝的奇幻Fabulous House，傳遞經典紅盒帶來的美好祝福。

第三項驚喜是卡地亞台灣LINE帳號，首度推出品牌官方主題，只要自12月6日起成為卡地亞台灣LINE官方帳號好友，於全台卡地亞專賣店選購心儀作品，即可擁有品牌官方LINE主題，在經典紅盒點亮星空的美麗主題中，與親友互道祝福。每人限載乙次，數量有限，送完為止。卡地亞台灣LINE官方帳號連結：https://lin.ee/hXwllkx。（卡地亞保有活動更改之權利，詳細內容依店上公告為主）。



▲卡地亞台灣LINE帳號首度呈現品牌官方主題，以經典紅盒乘載希望點亮星空。

