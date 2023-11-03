星巴克「小熊萬年曆」只送不賣　祈願馬克杯新品上市

▲星巴克結合在地文化的祈願系列馬克杯產品，意外成觀光客喜愛的伴手禮。（圖／星巴克、琉園提供）

記者蔡惠如／綜合報導

年末星巴克小熊月曆又現身，採滿額贈方式，逗趣模樣超可愛，充滿濃濃文化與民間信仰風格的星巴克「祈願系列馬克杯」，近期再推出3款新神祇款式，因應串連在地文化加上平易近人的設計，意外在來台觀光客族群中默默熱賣，如今再追加3款財神爺、土地公、關聖帝君，如此討喜的神明角色，大家是否很想入手財神爺杯帶回家啊？

星巴克繼去年推出立體桌曆後，今年再次推出可愛度爆表的Bearista小熊立體桌曆，從11／9起推出「25週年小熊萬年曆滿額贈活動」，活動期間顧客至門市單筆消費滿1,350元，即可獲得Bearista小熊立體桌曆，款式隨機不累贈，現場贈完為止。

桌曆採積木設計方式可隨意組裝擺放，每個月份都能有新的組裝樂趣，還有逗趣的Bearista小熊陪在身邊，一看就很有療癒感，能陪著使用者趣味又環保的方式度過每個未來月份。

「祈願系列馬克杯」以祈願為名，延伸出具不同寓意平安的馬克杯，也默默成為外國觀光客必買紀念品，設計以民間廟宇文化衍生出各式活動與風俗故事為概念，原推出神祇有媽祖、月老和三太子，本次新推出財神爺、土地公、關聖帝君神祈，延伸出財源廣進、守護鄉里、事業順利的三款寓意，跟外觀一樣討喜又可愛。

杯身採用陶瓷浮雕搭配貼花工藝，呈現出細緻的可愛模樣，以各神明所代表的文化意義，賦予個性化的主色與元素，紅面關公以綠色鎧甲做主色調，關刀跟長鬍呈現帥氣感，加上趣味的眉毛跟眼睛弧線，呈現出柔和的姿態，而財神節手捧著醒目的金元寶，土地公則有和藹平靜的神情，各有特色，目前已開放全門市皆可購買。

星巴克表示，12／1至12／17期間，至指定星巴克實體門市單筆購買在地限定在地祈願系列馬克杯，使用LINE Pay全額付款，可享LINE POINTS 15%回饋。

▲生生系列《寰宇》，售價168,000元。

而為迎接即將來臨的龍年，琉園發表2024生肖龍新作「生生」系列，包括二件近30公斤的大件創作《寰宇》與《大作》，以及逗趣小品等共五件，讓消費者可為了明年的預期豐收做準備。

▲生生系列《大作》，售價188,000元。

《寰宇》是以龍工藝中最具象徵性的龍柱為靈感，直觀地將上下龍柱相接成環，兩隻龍彼此頭尾對立，形成生生不息的二元循環，定價168,000元；《大作》則是以中式建築屋頂的雀替為發想，刻意上揚的龍尾、蓬鬆的鬃毛、霸氣的姿態，中三大結構色彩各自獨立分層，是工藝展現，售價188,000元。其他還有在錢池裡打滾的《元首》與《攏發財》等小件作品，售價4,480元起。

▲《攏發財》作品，售價4,480元起。