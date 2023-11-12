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秋冬必備4大帽款「藏油頭」！Jennie鐘形帽顯臉小、泫雅整年都戴毛帽

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實習記者劉于禎／綜合報導

天氣漸冷，每天都陷入要不要洗頭的兩難中，這時許多人會選擇戴帽子來拖延洗頭的日子，但除了一成不變的棒球帽之外，還有很多帽型可以選擇，一起看看以下4款可以隱藏油頭，依舊造型滿分的帽型。

貝雷帽

充滿復古文藝氣息的貝雷帽，進入秋冬後就是首選的時髦配件，在今年秋冬開始流行的美拉德風格，大量棕色系或是帥氣的暗黑穿搭都非常的適合，BLACKPINK Jisoo和趙露思私服就很常出現貝雷帽穿搭，簡單的Logo或經典格紋，都能提高日常造型的時尚品味。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲▼ 秋冬推薦帽型。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲趙露思戴咖啡格貝蕾帽。（圖／翻攝自微博@趙露思的微博）

漁夫帽

漁夫帽可說是一年四季都適合的帽型，但因為材質不同也會給人不同的感覺，秋冬可以選擇毛絨款，或是絎縫鋪棉都能給人一種暖呼呼的感覺。

▲▼ 秋冬推薦帽型。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲漁夫帽。（圖／翻攝自ZARA、NET官網）

鐘形帽

鐘形帽可以完全貼合頭部，蓋住額頭，給人一種臉很小的視覺效果，也因為全包住所以非常保暖，男女生戴都非常適合，人間香奈兒Jennie私服就出現過不少次鐘形帽，利用上衣與帽子做同色搭配，亮眼又零失誤；同樣倪妮也以全黑造型，點綴一些印花，展現個性和優雅。

▲jennie 帽子 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

▲▼ 秋冬推薦帽型。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲倪妮戴鐘形帽滿滿高級感。（圖／翻攝自微博@倪妮Ｖ）

針織毛帽

針織毛帽是一款可以玩出花樣的帽款，可優雅可俏皮，只要挑選一款適合的就能為造型畫龍點睛，被譽為性感小野馬的泫雅就是針織毛帽的愛好者，私服出鏡率非常高，以她獨特鮮明的混搭風，常常一戴就掀起同款熱搜話題。

▲▼ 秋冬推薦帽型。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲泫雅戴針織帽超俏皮。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

加碼推薦：200元有找高CP秋冬帽

NET 麻花針織貝雷帽

貝雷帽的外型結合針織的材質，根本秋冬必備，除了有百搭的黑白灰之外，更有少女粉色和今年最流行的美拉德咖啡色，五個顏色都好燒，偷偷告訴有選擇困難症的你，包色也600元有找。

▲▼ 秋冬推薦帽型。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲NET 麻花針織貝雷帽，NT$119。（圖／翻攝自NET官網）

SHEIN 秋冬加厚韓版針織帽

這款帽子結合了貝雷帽的帽頂、漁夫帽的帽簷和針織帽的材質，超大的版型可以完全將頭型包住，非常溫暖，寬大的帽簷也可以在視覺上縮小臉部比例，很有氛圍感，一帶上秒變小說裡的氣質女主角。

▲▼秋冬必備帽款。（圖／翻攝自SHEIN官網）

▲SHEIN 秋冬加厚韓版針織帽，NT$151。（圖／翻攝自SHEIN官網）

關鍵字：

秋冬, 穿搭, 帽子, 漁夫帽, 毛帽, 貝蕾帽

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