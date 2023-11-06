最不挑人的短髮／中短髮推薦！自然好整理　各種臉型、瀏海都適合

文／美人圈

2023秋冬最百搭、最不挑人的短髮、中短髮！「鮑伯頭」絕對是首選，其線條自然隨性、長度變化大、與各式瀏海風格都能搭，不管是圓臉、長臉、方臉，甚至是自然捲都適合，而且非常好整理，一起來看2023秋冬最不挑人的短髮／中短髮髮型推薦！

2023秋冬短髮／中短髮推薦：

無層次鮑伯頭

跟最近流行的一刀剪有些類似，但不強調要有筆直的線條，反而需要光澤感十足的髮質，因此更適合頭髮細軟、偏直的人，因為過度毛躁的髮質會使這款髮型的無層次特色消失。

▲宋慧喬的無層次鮑伯頭髮型。（圖／IG@kyo1122）

氣球鮑伯頭

最大的特色就是能將臉蛋包覆起來，內彎的髮尾可以讓臉顯瘦，也能修飾掉稜角明顯的臉部線條。因此很適合方臉與長臉，但還是有些許差異，長臉則長度可稍短一些，更多的是靠長度差異較大的側邊瀏海，有效縮短臉型。

▲氣球鮑伯頭很適合方臉與長臉。（圖／IG@lala__hair，下同）

方臉適合長度落在耳下5公分到肩膀處的長度，不僅是直髮，甚至可變化成捲髮都非常好看。

法式微捲鮑伯頭

自然捲非常適合的一款！有著法國的自然隨性感，髮尾不需太整齊，更強調有點亂亂、甚至帶點毛躁也無妨的鬆軟隨性感。尤其旁分瀏海的鮑伯頭，會使髮絲有流動感、空氣感的視覺效果。

或是像這樣搭配空氣瀏海、齊眉瀏海的鮑伯頭，長度落在下巴附近，有感柔化臉部線條，給人的感受較為優雅。

中長度鮑伯頭

圓臉、想嘗試短髮但又不敢剪太短時的首選！建議長度落在肩膀或鎖骨上位置，需要剪些許層次，再加上捲度就能給人溫柔感，旁分或法式瀏海都非常好看。

髮尾外翹鮑伯頭

高級又時尚！是一款結合時髦與復古的髮型，特點是髮絲是整齊貼齊，只有髮尾末端微微向外翹，呈現出優雅弧度線條。尤其適合用來搭配髮圈染等特色染髮，秋冬時也可創造出濕髮感，時髦度飆升！

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