「美拉德風」3種人不適合！跟著大勢女星穿不踩雷　顯白又高級

文／美人圈

說到初秋最夯穿搭趨勢，「美拉德風格」肯定要Get！以不同焦糖色調、奶茶色、咖啡色調等棕色去做層次疊加或是點綴，不僅顯白，還自帶高級和溫柔的印象！但可別以為美拉德風穿搭隨便一個人就能信手拈來，當中可是藏有許多眉角的。本篇不僅帶來最強避雷指南，同時還要加碼推薦大勢女星們的美拉德穿搭，跟著學不擔心出錯，還能撐出時髦感！

▲美拉德穿搭。（圖／IG@for_everyoung10、IG@jessica.syj）

原來這3種人不適合「美拉德穿搭」

美拉德穿搭避雷

1、黃黑皮

濃郁的深棕色、深咖啡色會讓黃黑皮臉蛋更顯暗沉、沒有氣色，個子小穿視覺上還會有身型被壓縮的感覺，整個人從遠處看就是一坨咖啡色，相當NG！如果想嘗試，在靠近臉的顏色就必須用淺色單品來提亮，比如：駝色長版大衣內搭白背心，或是淺駝色外面配棕色外套，利用深淺不一的配色去堆疊出層次，同時進行顏色的過渡，臉部色彩也會跟著明亮起來。

▲比起單一的深色調，用深淺不一的配色堆疊更有層次感。（圖／小紅書＠就叫黑黑吧、IG@yunnnie）

2、素顏or日常不愛化妝者

由於素顏很容易看上去沒氣色，這時候硬生生穿上美拉德風的衣服就會更沒精神！若真的想搭配咖啡色系單品，可以從小配件著手，像是鞋款、包包等，不僅讓造型精緻度升級，還自帶貴氣感。

▲日常若素顏，可選擇咖啡色系的配件來搭配。（圖／IG@mumoonlee、IG@yunnnie、IG@feve__r）

3、穿搭新手

由於穿搭新手在造型上相對保守，且較不擅長搭配，所以這時候直接照抄明星穿搭或是不踩雷公式準沒錯！例如：棕色系＋黑白灰、棕色＋藍色都是很互補，且能夠彰顯氣質的穿搭。

▲穿搭新手建議直接照抄明星穿搭。（圖／IG@yunnnie、IG@feve__r）

女星美拉德穿搭示範

1：少女時代秀英

近期來台舉辦見面會的少女時代成員秀英現身機場也以最夯的美拉德風穿搭吸引目光！以Loro Piana秋冬系列針織幾何圖案上衣外搭皮革短夾克，柔和的大地色結合休閒舒適的款式，大顯高雅率性時髦魅力。

▲少女時代秀英。（圖／Loro Piana提供）

2：IVE 張員瑛

「人間Miu Miu」IVE人氣成員張員瑛這回完美示範美拉德風穿搭，充滿學院風氣息的深咖啡色條紋Polo衫與奶茶色A字短裙堆疊出色彩層次，微露纖細腰部曲線和大長腿十分撩人，再搭配灰色短襪和仿舊感球鞋，整個LOOK青春有少女感，好感度激升。

▲IVE張員瑛充滿學院風氣息的美拉德穿搭。（圖／IG@for_everyoung10）

3：楊紫

楊紫這套造型同樣減齡十足，上身以黑色圖騰T恤外搭微寬鬆的棕色皮革西裝外套，下身則身著修飾屁股的A字短裙和小白鞋，對有寬臀困擾的梨形身材女孩特別友好，整身照抄完全不擔心出錯又顯瘦。

▲楊紫。（圖／IG@yangzi_aoao）

4：趙露思

身為穿搭前端班的資優生，趙露思這身仙氣造型根本約會穿搭的最佳示範！白色碎花小洋裝外搭淺駝色針織外套非常符合現在微涼的換季時節，腳踩一雙尖頭細跟高跟涼鞋還非常有延伸效果，一出場就給人溫潤氣質的千金少女氣息，男生看了都心動。

▲趙露思這身仙氣造型根本最佳約會穿搭。（圖／weibo@趙露思）

5：林依晨

第一次嘗試美拉德風穿搭的新手們，不妨學林依晨以同色系打扮著手！日前現身微風南山Max Mara Teddy Ten快閃店的林依晨搶先穿上2023秋冬秀款駝色襯衫加短褲，搭配同以駝色為底的全球限量Sparkling泰迪熊大衣，展現Tone-on-Tone的時尚穿搭法。

▲林依晨。（圖／Beauty美人圈、Max Mara提供）

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