時尚新名詞「五金女孩」是什麼？3種搭配提案不誇張　閃亮整個秋冬

實習記者劉于禎／綜合報導

時尚本就是瞬息萬變，從夏天繽紛的多巴胺穿搭，到秋天以棕色系為主的美拉德穿搭你都學會了嗎？最近在小紅書和抖音又開始流行一個新詞彙「五金女孩」，是不是很一頭霧水，是把五金行的螺絲起子、扳手穿在身上嗎？當然不是，就讓小編帶你一起認識「五金女孩」這個時尚風格吧。

「五金女孩」是指在穿搭上大量運用金屬、閃亮的元素，包括金屬色系、金屬材質、漆皮亮片、光澤緞面等，不論是服裝、配件到妝容都可以盡情的運用，成為最閃亮耀眼的存在，金屬元素可以為沉悶的秋冬增添一道不同的風景，歐美因為時常有宴會、派對等場合所以將大面積金屬感穿戴在身上，也不會覺得突兀，但亞洲人則因為較在意別人的眼光，且平常比較沒有場合穿著這樣的服裝，因此融合實用性，可以利用以下3種搭配方式，日常也能當個五金女孩。

極簡風穿搭＋金屬材質、金屬鍊條包

利用極簡風和金屬帶來的反差製造焦點，素雅的洋裝簡單就能打造高級感，搭配帶有金屬鍊條或金屬材質的包款，立馬凸顯個性品味，也不過於誇張，恰到好處。

▲極簡風洋裝配上帶金屬鍊條的包款。（圖／翻攝自balenciaga官網）

日常穿搭＋金屬配件

有些害羞內向、不想太吸引注目的人，可以嘗試在日常穿搭中疊加金屬配件，為你平淡無奇的穿搭增添亮點，小配件可選擇耳環、項鍊、手鍊等飾品來大量疊戴，或是背上本季超熱門的金屬光銀色包包，只要在自己能接受的範圍內，隨心所欲的製造出屬於自己的五金時尚。

▲日常穿搭＋金屬配件。（圖／翻攝自SHEIN，下同）

皮革穿搭＋金屬首飾

入秋少不了的皮革穿搭，本身就給人一種很有個性的感覺，搭配上誇張的大耳環或是金色系項鍊，都能打造出帥氣亮眼的造型，今年流行美拉德風格，不妨選擇棕色系皮革與金屬首飾搭配，一秒提升歐美感，率性又好看。

▲皮衣、皮褲搭配金屬首飾，個性感十足。

(G)I-DLE成員宋雨琦、Minnie、BLACKPINK Lisa和泫雅等一票韓女星也都已經紛紛加入五金女孩的行列，喜歡閃亮亮的女孩，這波快跟上。

▲(G)I-DLE成員宋雨琦、Minnie。（圖／翻攝自IG@yuqisong.923、@min.nicha）

▲BLACKPINK Lisa、泫雅。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m、@hyunah_aa）