迎戰台北馬拉松！adidas「信義跑者基地」超好玩、亞瑟士彈力跑鞋推薦

記者鮑璿安 ／台北報導

2023臺北馬拉松將於12月17日正式開跑，adidas專為跑者在信義區打造了《adidas ADIZERO RUNBASE飆速跑者基地》，集結配速挑戰、冠軍跑鞋試跑體驗、臺北馬備戰講座等，一站式完成競速體驗。另外，亞瑟士GEK-KAYANO系列跑鞋也是跑季不可錯過的單品。

▲adidas ADIZERO RUNBASE飆速跑者基地在11月3日至11月7日登場 。（圖／品牌提供）





▲2022臺北馬冠軍跑者蔣介文今年繼續選擇ADIZERO ADIOS PRO 3為出賽戰靴 。（圖／品牌提供）

▲ADIZERO ADIOS PRO 3 電光藍配色。（圖／品牌提供）

有「黑色閃電」封號的2022臺北馬冠軍跑者蔣介文今年繼續選擇ADIZERO ADIOS PRO 3為出賽戰靴，鞋款使用 ENERGYRODS 2.0 爪型碳纖維、LIGHTSTRIKE PRO雙中底科技，提升上腳穩定度與彈性，運用電光藍為搶眼配色搭配上橘色流線元素，充滿速度感。《ADIZERO RUNBASE 飆速跑者基地》 進駐信義威秀徒步區則能夠一覽全新ADIZERO臺北馬冠軍備戰系列跑鞋，更設置臺北馬冠軍飆速跑道，消費者只要於跑步機上挑戰冠軍配速每公里3分27秒，完成冠軍挑戰配速者，即可擁有禮物。

▲GEL-KAYANO 30跑鞋 。（圖／品牌提供）

亞瑟士同樣是許多跑者心目中的最佳裝備，GEK-KAYANO系列搭配全新設計概念，兼具輕量及回彈的FF BLAST PLUS ECO環保概念中底材質，將厚度提升4毫米，每一步都讓跑者享受升級的緩震和回彈效果；單層加厚的FF BLAST+ ECO 科技中底與後跟內置式PureGEL亞瑟膠，幫助跑者在長距離運動時體驗更具支撐性、更平衡的步伐。