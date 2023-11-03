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奶類知多少？營養師曝：鮮奶和保久乳營養差異不大

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▲▼營養師曝：鮮奶和保久乳營養差異不大 。（圖／Pexels）

▲營養師建議一天喝2杯鮮奶以補充鈣質。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

許多人早上會喝一杯牛奶補充營養，睡前再喝一杯溫熱牛奶幫助入眠，營養師程涵宇分享，市面上的牛奶種類五花八門，你知道你喝的是哪一種嗎？減重可以喝牛奶嗎？所有你想了解的牛奶Q&A一次為你解答。

營養師程涵宇指出，市面上的牛奶種類五花八門，常見的分別為鮮乳、保久乳、奶粉和調味乳，她也簡單介紹奶類的區別，教你輕鬆選出最適合你的乳品。

#鮮乳

鮮乳就是新鮮的牛乳，以生乳（從健康乳牛擠出，經冷卻且未經其他處理之乳汁）為原料，經加熱、殺菌、包裝後冷藏就是我們在喝的鮮乳。鮮乳的保存期限較短，約1~2周，所以開封後要儘快喝完，以免細菌孳生或是腐敗變質。

#保久乳

別以為保久乳是因為添加防腐劑，保久乳是生乳經滅菌至幾近於完全無菌後再包裝，所以原則上幾近於沒有微生物存在，因此不需冷藏也可以保存至少半年的時間。保久乳方便好保存，營養和鮮乳的差異不大。
 

#奶粉

是將生乳乾燥後所製成的粉末狀產品，和鮮乳一樣有全脂、低脂及脫脂的類別可以選擇，保存期限可長達2～3年。奶粉可以隨沖隨泡，較為經濟實惠，有些額外添加了鐵、維生素Ｄ等讓營養更加成。

#調味乳

以佔總含量50％以上生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，再添加調整風味的原料或添加物製成的乳製品，具各式口味的乳品，通常需要冷藏儲存，和鮮奶的保存期限相當。調味乳適合運動後喝，幫助補充蛋白質和糖。

▲▼ 營養師曝：鮮奶和保久乳營養差異不大 。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

整體而言，鮮乳、保久乳、奶粉營養成分其實差異不大，熱量、蛋白質、脂肪、碳水化合物、乳糖含量都相近，可依據自己的喜好來選擇。牛奶含有維生素B2，可以促進生長發育也能夠提升脂肪代謝速率，所以減重中也非常適合喝，數據指出，國人普遍缺鈣，一天建議喝2杯的乳品補充身體需要的營養。

#營養師程涵宇解答常見鮮奶Q&A

1.一杯牛奶多少熱量？（240ml ）

全脂150大卡｜低脂120大卡｜脫脂80大卡

2.一天一杯牛奶會胖嗎？

不會

3.喝牛奶容易胖嗎？

不會

4.減肥喝哪種牛奶？

減肥時容易餓的人喝全脂，平常外食多較油膩的人喝低脂或脫脂。

5.減肥可以喝牛奶嗎？

可以

6.牛奶全脂跟低脂有什麼差別？

每一杯240ml鮮乳，全脂150大卡>低脂120大卡；低脂脂肪含量比全脂少65%左右；低脂維生素Ａ剩不到全脂的一半（40%左右）；低脂維生素B12含量比全脂少65%左右。

7.晚上運動完可以喝牛奶嗎？

可以，如果有胃食道逆流的人選擇低脂/脫脂優先

8.喝牛奶會變白嗎？

不會

關鍵字：

奶類, 鮮奶, 營養, 保久乳, 調味乳

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