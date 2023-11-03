UNIQLO「雙11優惠」C系列羽絨服現省500元！　GU最低250元起

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

11月最令人期待的莫過於「雙11購物節」來臨，不少人都等著趁這時候為秋冬換季添購新衣，日本快時尚品牌UNIQLO和GU不約而同都從今（3）日起推出優惠活動。UNIQLO集結發熱衣、輕羽絨衣等長年熱賣單品推出優惠價，更打包一推出就被瘋搶的超強聯名系列「UNIQLO：C」和「 White Mountaineering聯名」也加入優惠行列，最高現省500元；而GU則是推出多重優惠活動，最低250元就能入手，還加碼推出Apple Watch抽獎活動，一定要把握時機搶起來！

UNIQLO



UNIQLO於11/3～11/16連續14天線上線下同步推出多重優惠活動的「雙11樂享購物節」，不僅當季流行商品、台灣人最愛的全年熱銷單品等都有優惠折扣，最高現省500元！連兩大超強聯名系列「UNIQLO：C」和「UNIQLO and White Mountaineering」，也首度祭出網路商店獨家優惠。

▲特級極輕羽絨背心，原價1,490元，優惠990元；女裝防潑水連帽外套，原價1,490元，優惠990元。



方便因應換季溫差的UNIQLO機能外套是許多人衣櫃必備單品，像是台灣年度熱銷單品Top 5之一的「特級極輕羽絨背心」今年首度推出優惠，至11/9前折扣直降500元，千元就能入手；備受機車族喜愛的「女裝防潑水連帽外套」也同樣現省500元，還有5款百搭實穿的秋冬色系可任選。

▲HEATECH V領T恤（9分袖）、女裝AIRism BRATOP坦克背心都降價200元。



長年賣熱的AIRism科技空氣衣與HEATTECH吸濕發熱衣兩大機能明星系列也推出回饋優惠，HEATECH V領T恤及女裝AIRism BRATOP坦克背心都從原價790元降至590元；而備受廣大爸媽口碑喜愛的「嬰幼兒刷毛內搭褲」與「新生兒圓領包臀衣」也同步推出149元起的佛心價格，趁這時就把全家新衣一起入手最划算。

▲「UNIQLO：C」和「UNIQLO and White Mountaineering」2大聯名系列也首度推出優惠。



先前一開賣就掀起排隊搶購潮、與頂級設計師Clare Waight Keller聯名的「UNIQLO：C」和睽違2年再度回歸的「White Mountaineering聯名系列」也加入本次雙11優惠活動，首度於網路商店推出優惠，包含「女裝 極輕羽絨外套」、「女裝 中高領柔軟針織衫（長袖）」、「男裝 再生Hybrid羽絨外套」等，最高折扣500元。

GU



GU則是於11/3～11/12推出「11.11狂歡季」，包含男女裝、童裝單品都有超值優惠價，最低更來到250元起；備受關注的「GU and beautiful people秋冬聯名系列」也同步於限定店點開賣；這次更加碼推出會員專屬好康優惠，於活動期間消費還有機會抽中Apple Watch！

▲女裝圓領開襟外套和男裝麻花圓領開襟外套都有優惠。



這次針對秋冬新裝單品，推出最高現省300元優惠，由於GU本身定價就不高，折下來相當划算，像是「女裝圓領開襟外套」現折200元，以590元就能輕鬆入手，除了原有4款色選，這次更同步推出療癒新色「寧靜藍」。

▲女裝麥爾登短版連帽大衣，優惠1,290元；男裝麥爾登切斯特大衣，優惠1,790元；男生女生都適合的男裝防風刷毛外套千元有找。



而秋冬必備的大衣，「女裝麥爾登短版連帽大衣」首次推出優惠價，現折200元，「男裝麥爾登切斯特大衣」則祭出優惠價1,790元；另外，深受機車族喜愛、男生女生都適合的「男裝防風刷毛外套」，更是祭出本次最高的300元折扣，只要990元就能擁有。

▲男女休閒連帽上衣和時下最夯的工裝褲也都有優惠折扣。



喜歡休閒風的則可鎖定「女裝重磅oversized休閒連帽上衣」或「男裝重磅休閒連帽上衣」，也分別祭出590元 與790元超值優惠價；時下最夯的工裝單品也有許多優惠款式可挑選，像是「女裝降落傘工作褲」現折200元，「男裝超寬版工作褲」則推出890元優惠價。