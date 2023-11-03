fb ig video ETtoday search mobile

UNIQLO「雙11優惠」C系列羽絨服現省500元！　GU最低250元起

>

記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供

11月最令人期待的莫過於「雙11購物節」來臨，不少人都等著趁這時候為秋冬換季添購新衣，日本快時尚品牌UNIQLO和GU不約而同都從今（3）日起推出優惠活動。UNIQLO集結發熱衣、輕羽絨衣等長年熱賣單品推出優惠價，更打包一推出就被瘋搶的超強聯名系列「UNIQLO：C」和「 White Mountaineering聯名」也加入優惠行列，最高現省500元；而GU則是推出多重優惠活動，最低250元就能入手，還加碼推出Apple Watch抽獎活動，一定要把握時機搶起來！

UNIQLO

UNIQLO於11/3～11/16連續14天線上線下同步推出多重優惠活動的「雙11樂享購物節」，不僅當季流行商品、台灣人最愛的全年熱銷單品等都有優惠折扣，最高現省500元！連兩大超強聯名系列「UNIQLO：C」和「UNIQLO and White Mountaineering」，也首度祭出網路商店獨家優惠。

▲▼ UNIQLO+GU雙11折扣活動。（圖／品牌提供）

▲特級極輕羽絨背心，原價1,490元，優惠990元；女裝防潑水連帽外套，原價1,490元，優惠990元。

方便因應換季溫差的UNIQLO機能外套是許多人衣櫃必備單品，像是台灣年度熱銷單品Top 5之一的「特級極輕羽絨背心」今年首度推出優惠，至11/9前折扣直降500元，千元就能入手；備受機車族喜愛的「女裝防潑水連帽外套」也同樣現省500元，還有5款百搭實穿的秋冬色系可任選。

▲▼ UNIQLO+GU雙11折扣活動。（圖／品牌提供）

▲HEATECH V領T恤（9分袖）、女裝AIRism BRATOP坦克背心都降價200元。

長年賣熱的AIRism科技空氣衣與HEATTECH吸濕發熱衣兩大機能明星系列也推出回饋優惠，HEATECH V領T恤及女裝AIRism BRATOP坦克背心都從原價790元降至590元；而備受廣大爸媽口碑喜愛的「嬰幼兒刷毛內搭褲」與「新生兒圓領包臀衣」也同步推出149元起的佛心價格，趁這時就把全家新衣一起入手最划算。

▲▼ UNIQLO+GU雙11折扣活動。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO+GU雙11折扣活動。（圖／品牌提供）

▲「UNIQLO：C」和「UNIQLO and White Mountaineering」2大聯名系列也首度推出優惠。

先前一開賣就掀起排隊搶購潮、與頂級設計師Clare Waight Keller聯名的「UNIQLO：C」和睽違2年再度回歸的「White Mountaineering聯名系列」也加入本次雙11優惠活動，首度於網路商店推出優惠，包含「女裝 極輕羽絨外套」、「女裝 中高領柔軟針織衫（長袖）」、「男裝 再生Hybrid羽絨外套」等，最高折扣500元。

GU

GU則是於11/3～11/12推出「11.11狂歡季」，包含男女裝、童裝單品都有超值優惠價，最低更來到250元起；備受關注的「GU and beautiful people秋冬聯名系列」也同步於限定店點開賣；這次更加碼推出會員專屬好康優惠，於活動期間消費還有機會抽中Apple Watch！

▲▼ UNIQLO+GU雙11折扣活動。（圖／品牌提供）

▲女裝圓領開襟外套和男裝麻花圓領開襟外套都有優惠。

這次針對秋冬新裝單品，推出最高現省300元優惠，由於GU本身定價就不高，折下來相當划算，像是「女裝圓領開襟外套」現折200元，以590元就能輕鬆入手，除了原有4款色選，這次更同步推出療癒新色「寧靜藍」。

▲▼ UNIQLO+GU雙11折扣活動。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO+GU雙11折扣活動。（圖／品牌提供）

▲女裝麥爾登短版連帽大衣，優惠1,290元；男裝麥爾登切斯特大衣，優惠1,790元；男生女生都適合的男裝防風刷毛外套千元有找。

而秋冬必備的大衣，「女裝麥爾登短版連帽大衣」首次推出優惠價，現折200元，「男裝麥爾登切斯特大衣」則祭出優惠價1,790元；另外，深受機車族喜愛、男生女生都適合的「男裝防風刷毛外套」，更是祭出本次最高的300元折扣，只要990元就能擁有。

▲▼ UNIQLO+GU雙11折扣活動。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO+GU雙11折扣活動。（圖／品牌提供）

▲男女休閒連帽上衣和時下最夯的工裝褲也都有優惠折扣。

喜歡休閒風的則可鎖定「女裝重磅oversized休閒連帽上衣」或「男裝重磅休閒連帽上衣」，也分別祭出590元 與790元超值優惠價；時下最夯的工裝單品也有許多優惠款式可挑選，像是「女裝降落傘工作褲」現折200元，「男裝超寬版工作褲」則推出890元優惠價。

關鍵字：

UNIQLO, GU, 雙11, 優惠, 折扣, 發熱衣, 羽絨衣, 秋冬, 外套

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

「容易沉船」的超級戀愛腦3大星座女！Top 1精力金錢全花在另一半身上

「容易沉船」的超級戀愛腦3大星座女！Top 1精力金錢全花在另一半身上

彩妝師教「超自然磨皮底妝法」！4步驟打造柔焦濾鏡般超細緻美肌

彩妝師教「超自然磨皮底妝法」！4步驟打造柔焦濾鏡般超細緻美肌

超準心測！第一眼看到人臉還是蝴蝶？秒測你的「真實個性」

超準心測！第一眼看到人臉還是蝴蝶？秒測你的「真實個性」

超準心測！挑一款最喜歡的翅膀　測測你與生俱來的天賦是什麼？ 看到貓咪上樓還下樓？測試你是左腦人還是右腦人 你是智者還是反骨者？超準「羽毛心測」一眼看出你是哪類人 星巴克「小熊萬年曆」只送不賣　祈願馬克杯新品上市 星巴克今「限定8小時」買一送一　中午11點起揪咖買起來 你是小腹凸還啤酒肚？營養師曝「4種肥肚」成因和改善秘訣 UNIQLO「雙11優惠」C系列羽絨服現省500元！　GU最低250元起

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面