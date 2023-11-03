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鋼琴家郎朗來台71萬名錶吸睛　換紅錶帶更高調

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▲▼郎朗與吉娜愛麗絲 。（圖／翻攝IG）

▲郎朗來台與維也納愛樂聯手登台，手腕上的HUBLOT錶很吸睛。（圖／翻攝mnaclub IG）

記者陳雅韻／台北報導

大陸鋼琴家郎朗昨（2日）與今（3日）兩日聯手維也納愛樂在台演出，夢幻組合讓樂迷們聽得如癡如醉。而郎朗抵台時的穿搭則讓錶迷眼睛為之一亮，手腕上是他代言的瑞士名錶HUBLOT（宇舶）要價717,000元 Spirit of Big Bang MECA-10腕錶鈦金屬款，且他換上紅色錶帶，更高調搶眼了。

▲▼郎朗與吉娜愛麗絲 。（圖／翻攝IG）
▲郎朗佩戴的HUBLOT Spirit of Big Bang MECA-10 腕錶鈦金屬款，717,000元。（圖／HUBLOT提供）

伴郎朗遊台的HUBLOT為酒桶型的Spirit of Big Bang MECA-10腕錶鈦金屬款，照例在面盤秀HUB1233機芯，經過緞面處理或拋光的金屬零件，與黑化處理的零件形成強烈對比，9時位置的小秒針位於擺輪與游絲旁，成為視覺焦點。

▲▼郎朗與吉娜愛麗絲 。（圖／翻攝IG）
▲郎朗的鋼琴家老婆吉娜艾麗絲成為時尚圈寵兒，出席法國名鞋Roger Vivier活動。（圖／翻攝ginaalicepiano IG）

郎朗的鋼琴家老婆吉娜愛麗絲（Gina Alice）婚後也成為時尚圈寵兒，德韓混血的她高顏值加上精湛琴技受Roger Vivier、Dior等品牌青睞，頻頻邀她出席活動，今年她更成為保養品牌嬌蘭蘭鑽全球形象大使，人氣很旺。12月底她將隨郎朗來台表演迪士尼金曲，備受樂迷期待。

▲▼郎朗與吉娜愛麗絲 。（圖／翻攝IG）
▲吉娜愛麗絲全套Dior裝扮很優雅。（圖／翻攝ginaalicepiano IG

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關鍵字：

郎朗, HUBLOT, 吉娜愛麗絲, Dior

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