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「容易沉船」的超級戀愛腦3大星座女！Top 1精力金錢全花在另一半身上

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▲▼超級戀愛腦的3大星座女。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@sbsdrama.official

有些人很容易被愛情沖昏頭，一談起戀愛就失去自我、智商降低，滿心滿眼都是戀人，以對方為世界中心，暈船暈到不行，甚至會沉船！被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就公布「一戀愛就暈船」的3大星座女，也就是大家常說的「戀愛腦」，尤其Top 1所有精力、金錢都花在另一半身上，完全忘了自己，反而容易變成「渣男製造機」。

▲▼超級戀愛腦的3大星座女。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：巨蟹座

巨蟹座很會飛蛾撲火，她們表面上看起來是很淡定從容的樂天派，但其實內心常會覺得很孤單、很需要人陪伴，在進入一段關係前，巨蟹會花很長時間來評估和確認，等對方過了她們的評估後，才會敞開心房讓對方進到心裡，而一旦確定了對方，她們就容易開始委曲求全，盡力成全對方的所有心願。因為愛人，所以在付出的過程中，她們內心也很滿足，但其實這對巨蟹來說是很巨大的消耗，她也會愛屋及烏照顧對方的家人和寵物。

巨蟹喜歡揣摩很多細節，愛與不愛在她心裡是有所衡量的，不到萬不得已她們不會輕易離你而去，要離開一個人對她們來說太難了，所以一旦愛上了人，她們很容易對自己情感勒索，也因此常會讓身邊的人覺得巨蟹很傻。

▲▼超級戀愛腦的3大星座女。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：獅子座

獅子座平常是很自我的人，但只要一戀愛，她們就會忽然變得不自我了，而且出人意料的是，獅子女在感情中很多時候是吃虧的一方，她們會刻意對對很好，會無微不至的照顧對方，也會變得很卑微和被動。獅子女會希望另一半能因為自己變得更好，在這個前提下，她們常會覺得自己做得還不夠，當然更深層的原因也包含她們很怕對對方不夠好，另一半會離開她，這是她不能承受的，那等於對她個人的否定。

所以很多獅子女常會在感情中被傷得遍體鱗傷，因為她們付出太多而最後卻沒有得到對方的尊敬與尊重，加上獅子對自己搞不定的人會有種「一定要搞定他」的想法，導致自己在愛情裡都沉到海裡了還沒發現。

▲▼超級戀愛腦的3大星座女。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：天蠍座

天蠍座都有一種超能力，能把戀人變成「廢人」，其實天蠍女的能力非常好，通常有當女強人的本領，但前提是沒有戀愛的情況下。或許天蠍最不該碰的就是感情，因為在戀愛裡她們喜歡當拯救者，只要有伴侶，她們就會想要扶持對方而忘記照顧自己，把所有的力氣都用在另一半身上，簡直把賢內助當成自己的職業在經營。

所以常可以看到很多天蠍女把另一半弄得很光鮮亮麗，自己反而灰撲撲的，因為她們把精力、金錢全都花在對方身上了，這樣的情況下，天蠍的另一半就很容易變成廢人，躺平享受天蠍給的好處，再容光煥發的去吸引別人，因此天蠍女很容易淪為渣男製造機。所以天蠍女生永遠都不要忘記，在感情中不能失去自己，要好好經營自己。

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星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 戀愛腦, 暈船, 天蠍, 獅子, 巨蟹

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