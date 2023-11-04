魚類是優選！營養師：蛋白質攝取比澱粉更為重要

▲魚類含有豐富營養，是補充蛋白質的優選。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

晚餐你都吃什麼呢？營養師宋明樺分享，蛋白質的攝取比澱粉更為重要，依現代人飲食習慣來看，澱粉絕不怕攝取不足，反倒是蛋白質吃得是否足夠，若家中有孩子，更應該好好規劃晚餐，可以的話，魚類一定要補充，因為魚類含有多種豐富營養，列出重點讓你一次看。

#高蛋白質

魚類含有豐富的蛋白質，且纖維結構較短，吃起來特別容易入口，魚類的蛋白質可以很容易地被人體消化吸收，這些蛋白質是成長發育的必要營養素。

#不飽和脂肪酸

魚類的脂肪中含有優質不飽和脂肪酸Omega-3（DHA 和EPA），其中DHA 是構成神經細胞的重要成分，協助腦部與眼睛正常發育所需。此外，Omega-3還能夠降低血中的三酸甘油脂、總膽固醇和壞的膽固醇（LDL-C）含量，達到預防心血管疾病的效果。

#維生素與礦物質

魚類富含身體所需的多種微量營養素，包括魚肝中有豐富的脂溶性維他命A，魚肉中富有水溶性的維他命B6、B12、菸鹼酸等營養。礦物質則有鎂、鐵、磷、銅、碘等礦物質，有些體積小可以整條吞食的魚種，像是小魚乾、香魚、沙丁魚等，都是鈣質良好來源。