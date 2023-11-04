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營養師教「改善敏感肌」6大飲食關鍵！　攝取好油很重要

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▲▼ 營養師教改善敏感肌6招飲食秘訣 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

▲營養師表示，吃對食物也能幫助改善肌膚敏感狀況。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖、翻攝IG@goodal_official

現代人生活忙碌、壓力大，加上環境污染等問題，越來越多人有肌膚敏感的問題，想改善肌膚敏感狀況，除了依靠類固醇藥膏，吃對食物也很重要！知名營養師高敏敏就指出，飲食習慣也是造成膚質不穩定的隱形殺手，快把以下6大飲食關鍵記好，幫你更快改善肌膚敏感狀況。

＃多攝取好油

Omega-3好油是能降發炎的營養素，像是深海魚、海藻、堅果、亞麻籽等都是富含Omega-3脂肪酸的食物，都很推薦。

▲▼ 營養師教改善敏感肌6招飲食秘訣 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃養好腸道益生菌

好菌有助於免疫系統平衡、減少過敏，當好菌多壞菌少、腸道粘膜完整，更能降低過敏機率，建議可多攝取優格、優酪乳。

＃少吃加工食品

看不到食物原來樣貌的加工食品，裡面大多含有味精、人工色素，或是添加防止食物氧化、變質、腐敗的防腐劑，容易使身體慢性發炎，也易引發敏感肌皮膚敏感，建議少吃加工食品、多吃原型食物。

▲▼ 營養師教改善敏感肌6招飲食秘訣 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃補充皮膚營養素

像是維生素A、C、E等營養素能幫助鞏固皮膚健康，像是紅蘿蔔、奇異果、堅果等平時可以多吃。

▲▼ 營養師教改善敏感肌6招飲食秘訣 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃彩虹蔬果天天吃

天然蔬果的植化素對人體有保護作用，可減少慢性發炎體質，建議多吃各種顏色的新鮮蔬果。

＃避開過敏食物

遠離會讓自己過敏的食物，另外，不新鮮的食物會有細菌分解產生組織胺，可能會引發皮膚敏感，甚至導致過敏。

▲▼ 營養師教改善敏感肌6招飲食秘訣 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

最後，高敏敏也提醒，吃好睡好、放鬆心情也很重要，因為疲勞跟壓力都會讓人免疫力變差，使肌膚情況惡化。而敏感肌膚主要是指因受外界刺激，讓肌膚處於暫時受損狀態，並不是膚質常態，也因此只要減少刺激加上對的飲食習慣，是可以幫助肌膚慢慢穩定下來的。

►皮膚暗黃太顯老！營養師教吃3類食物：補氣血又睡得好

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關鍵字：

敏感肌, 敏感, 過敏, 肌膚, 保養, 護理, 改善, 飲食, 食物, 營養師, 高敏敏

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