居家刷酸好方便？皮膚科醫師曝4大NG行為　痘痘粉刺沒清光先爛臉

▲醫師提醒正確使用酸類保養品，才能有效達到煥膚美肌的功效。(圖／翻攝IG@laneige_kr、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@goodal_official、@ahc.official、@laneige_kr

受到台灣氣候悶熱潮濕影響，即使過了青春期，依舊有不少人深受粉刺、痘痘所擾，隨著酸類保養品的普及，現在也越來越多人開始自己在家「刷酸」，但你知道居家煥膚該注意哪些地方嗎？皮膚科醫師蔡依倫指出，一般民眾在家煥膚有4個最常見的錯誤行為，可能還沒讓肌膚變美，就先造成肌膚傷害了，快來看看下面這4個煥膚NG問題，你中了幾個？

NG 1：卸妝清潔不徹底

蔡醫師提醒，使用酸類煥膚保養前，一定要先做好卸妝洗臉，如果沒有做好完整清潔，可能會使後續酸性產品生化學變化。

NG 2：選錯產品酸過頭

居家煥膚常出現的問題就是使用酸類保養品時濃度選擇沒拿捏好，造成肌膚不適，而除了注意濃度，每種酸類特性也不太一樣，因此酸類的選擇也很重要。

蔡醫師解釋，大部分的果酸偏親水性，而杏仁酸則具有較好的親脂性，加上分子較大，容易吸附在角質層作用，不會快速滲入肌膚造成刺激，兼具有效煥膚和溫和不刺激兩大特性，因此目前的居家煥膚保養品多以杏仁酸為主，又因為居家煥膚保養皆採用濃度較低的酸類，建議可選擇以杏仁酸為基底並搭配其他酸類的複合酸煥膚精華，結合兩種酸類優點，可讓煥膚更事半功倍。

NG 3：煥膚後續保養未留心



使用酸類煥膚後常見乾燥、脫屑、泛紅和敏感等肌膚問題，不想讓煥膚的美肌功效打折扣，蔡醫師提醒，煥膚後的保濕很重要。建議在酸後保養時，選擇酸後適用面膜，在短時間內加速肌膚吸收維他命A、B、E等成分，更快提供酸後肌膚所需要的修護養分。

NG 4：長效活化沒落實

還有些人是對於煥膚的觀念不對，總是等到臉上粉刺問題嚴重時，才使用酸類，用了1、2次問題改善後就停止不用了，這樣無法讓煥膚效果持續。

使用濃度較高的酸類保養品的話，蔡醫師建議，依照膚質區分的使用頻率應為：油性肌可連續用2天休息一天（做2休1），一般性肌膚2天用一次（做1休1），敏弱肌則建議3～4天使用一次即可（做1休2）。但除了看膚質，也別忘了還要依照當下個人膚況調整酸類煥膚的使用頻率。

蔡醫師最後也提醒，使用酸類保養品煥膚後，一定要做好肌膚保濕護理，除了盡量選擇較溫和的保濕產品，現在也有品牌推出專為煥膚後保養所設計的保濕修護面膜，做好酸後保濕，才能讓煥膚美肌效果更加乘。