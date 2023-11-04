Seiko珍珠奶茶錶台灣獨享　黑糖色錶圈、白玉珍珠變時標卡哇伊

▲Seiko 5 Sports「珍珠奶茶」台灣限定款SRPK45K1，10,500元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

一句「你喝過珍珠奶茶了嗎」？幾乎已成為台灣人向來台外國朋友的問候語，Seiko鎖定年輕世代的Seiko 5 Sports系列，特別以台灣國民飲料為靈感，創作限量500只的「珍珠奶茶」台灣限定款腕錶SRPK45K1，面盤呈現奶茶色，點綴白玉珍珠圖案的時標，3時位置顯示日期與星期，巧妙提示珍珠奶茶時間到！



▲Seiko 5 Sports「珍珠奶茶」台灣限定款SRPK45K1面盤為奶茶色，白玉珍珠為時標。

Seiko 5 Sports系列珍珠奶茶台灣限定款腕錶SRPK45K1，採用SKX腕錶殼型，承襲4時位置錶冠、立體感單向旋轉錶圈等經典設計，有趣的是錶圈的漸層色猶如黑糖在奶茶中漸漸融化的色調，配上奶茶色面盤與白玉珍珠時標，是一款甜蜜蜜的自動上鍊機械錶，品牌更貼心附上多用途提袋，可將奶茶輕鬆拎回家。



▲Pandora Murano琉璃珍珠奶茶吊飾，2,480元。（圖／翻攝Pandora官網）

丹麥品牌Pandora也將珍珠奶茶微型化，創作小巧的Murano琉璃珍珠奶茶吊飾，忠實呈現奶茶由奶白漸變到到茶啡色，並點綴珍珠粉圓圖案，而豐富滿溢的奶泡與吸管則以925銀呈現，俏皮可愛。



▲模特兒戴著Pandora串上珍珠奶茶吊飾手環，俏皮可愛。