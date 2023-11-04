你是小腹凸還啤酒肚？營養師曝「4種肥肚」成因和改善秘訣

▲想要改善腰部肥胖問題，先找到自己的「肥肚」原因。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

現代人飲食西化、作息改變，加上長時間坐著的「坐式生活」，越來越多人有「腰部肥胖」的問題，除了影響身形，更是健康威脅。知名營養師高敏敏就表示，不同的肥胖肚型反應出不同健康狀態，她就分享鮪魚肚、小腹肚、啤酒肚到壓力肚等4種類型的肥肚特徵、成因和建議改善方式，對症下藥才能從根源解決！想瘦肚子的人先來看看你是哪一種。

＃鮪魚肚



如果你的肚子是肥肥軟軟的，坐下時會分成兩層，而且全身偏肉，這類型就是鮪魚肚。這類型人通常飲食上喜歡大魚大肉、無肉不歡，且很少吃蔬菜水果。

想改善鮪魚肚，建議從飲食觀念開始改變，像是每天蔬果579，肉類攝取不要超過1.5個手掌。

＃小腹肚



如果你的肚子是肚臍以下腹部凸起，尤其是穿緊身裙、緊身褲時特別明顯，那通常就是小腹肚，這類型凸肚常出現在女性身上。會造成小腹凸出的原因包含經常便秘、常久坐不動、女性經期不順、愛喝冰品等。

這類人可以從多吃新鮮蔬果、多喝水，搭配運動，並且注重經期前中後的調理。

＃啤酒肚



有一種人是全身不一定胖，但肚子是就是圓滾滾的，這類人特別喜歡喝酒，常

喝酒過量、愛吃加工食品和重口味飲食、精製糖攝取過多，那就是標準的啤酒肚，常出現在男生身上。

想改善可從飲酒適量與飲食上不吃重鹹或重甜做起，建議多攝取原型食物，若想喝飲料請改成無糖，且要多喝水。

＃壓力肚



如果你的肚子是連帶腰間贅肉整圈脂肪肥胖，且體重不斷上升，很有可能是「壓力肚」！這是因受到壓力荷爾蒙刺激食慾上升，使得脂肪堆積、體重一直往上加。

想改善這種壓力型肥胖狀況，要從紓解壓力下手，平時也建議早睡早起、不要熬夜，並且可多補充富含礦物質鈣、鎂和色胺酸的食物，幫助放鬆心情，也可透過運動調整壓力荷爾蒙。

