fb ig video ETtoday search mobile

你是小腹凸還啤酒肚？營養師曝「4種肥肚」成因和改善秘訣

>

▲▼ 營養師曝「4種肥肚」成因和改善秘訣。（圖／示意圖／達志影像）

▲想要改善腰部肥胖問題，先找到自己的「肥肚」原因。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

現代人飲食西化、作息改變，加上長時間坐著的「坐式生活」，越來越多人有「腰部肥胖」的問題，除了影響身形，更是健康威脅。知名營養師高敏敏就表示，不同的肥胖肚型反應出不同健康狀態，她就分享鮪魚肚、小腹肚、啤酒肚到壓力肚等4種類型的肥肚特徵、成因和建議改善方式，對症下藥才能從根源解決！想瘦肚子的人先來看看你是哪一種。

▲▼ 營養師曝「4種肥肚」成因和改善秘訣。（圖／示意圖／達志影像）

＃鮪魚肚

如果你的肚子是肥肥軟軟的，坐下時會分成兩層，而且全身偏肉，這類型就是鮪魚肚。這類型人通常飲食上喜歡大魚大肉、無肉不歡，且很少吃蔬菜水果。

想改善鮪魚肚，建議從飲食觀念開始改變，像是每天蔬果579，肉類攝取不要超過1.5個手掌。

▲▼ 營養師曝「4種肥肚」成因和改善秘訣。（圖／示意圖／達志影像）

＃小腹肚

如果你的肚子是肚臍以下腹部凸起，尤其是穿緊身裙、緊身褲時特別明顯，那通常就是小腹肚，這類型凸肚常出現在女性身上。會造成小腹凸出的原因包含經常便秘、常久坐不動、女性經期不順、愛喝冰品等。

這類人可以從多吃新鮮蔬果、多喝水，搭配運動，並且注重經期前中後的調理。

▲▼ 營養師曝「4種肥肚」成因和改善秘訣。（圖／示意圖／達志影像）

＃啤酒肚
有一種人是全身不一定胖，但肚子是就是圓滾滾的，這類人特別喜歡喝酒，常
喝酒過量、愛吃加工食品和重口味飲食、精製糖攝取過多，那就是標準的啤酒肚，常出現在男生身上。

想改善可從飲酒適量與飲食上不吃重鹹或重甜做起，建議多攝取原型食物，若想喝飲料請改成無糖，且要多喝水。

▲▼ 營養師曝「4種肥肚」成因和改善秘訣。（圖／示意圖／達志影像）

＃壓力肚

如果你的肚子是連帶腰間贅肉整圈脂肪肥胖，且體重不斷上升，很有可能是「壓力肚」！這是因受到壓力荷爾蒙刺激食慾上升，使得脂肪堆積、體重一直往上加。

想改善這種壓力型肥胖狀況，要從紓解壓力下手，平時也建議早睡早起、不要熬夜，並且可多補充富含礦物質鈣、鎂和色胺酸的食物，幫助放鬆心情，也可透過運動調整壓力荷爾蒙。
 

►難怪瘦不下來！營養師曝「5大減肥地雷」：水果代替晚餐超NG

►皮膚暗黃太顯老！營養師教吃3類食物：補氣血又睡得好

►營養師教「改善敏感肌」6大飲食關鍵！　攝取好油很重要

 

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 瘦肚子, 肥肚, 小腹, 凸小腹, 啤酒肚, 鮪魚肚, 壓力, 成因, 改善, 秘訣, 飲食, 營養師, 高敏敏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

「容易沉船」的超級戀愛腦3大星座女！Top 1精力金錢全花在另一半身上

「容易沉船」的超級戀愛腦3大星座女！Top 1精力金錢全花在另一半身上

彩妝師教「超自然磨皮底妝法」！4步驟打造柔焦濾鏡般超細緻美肌

彩妝師教「超自然磨皮底妝法」！4步驟打造柔焦濾鏡般超細緻美肌

超準心測！第一眼看到人臉還是蝴蝶？秒測你的「真實個性」

超準心測！第一眼看到人臉還是蝴蝶？秒測你的「真實個性」

超準心測！挑一款最喜歡的翅膀　測測你與生俱來的天賦是什麼？ 看到貓咪上樓還下樓？測試你是左腦人還是右腦人 你是智者還是反骨者？超準「羽毛心測」一眼看出你是哪類人 星巴克「小熊萬年曆」只送不賣　祈願馬克杯新品上市 星巴克今「限定8小時」買一送一　中午11點起揪咖買起來 你是小腹凸還啤酒肚？營養師曝「4種肥肚」成因和改善秘訣 UNIQLO「雙11優惠」C系列羽絨服現省500元！　GU最低250元起

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面