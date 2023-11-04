彩妝師教「超自然磨皮底妝法」！4步驟打造柔焦濾鏡般超細緻美肌

▲彩妝師分享「磨皮底妝法」，能打造如開了柔焦濾鏡般的細緻無瑕美肌。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@hongsuzu）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書@Goss

想知道模特兒或女星們是怎麼做讓肌膚柔焦的嗎？在YouTube擁有近400萬訂閱人數、紅遍全球的彩妝師「Goss大叔」Wayne Goss就分享，其實所謂的「柔焦」本質上就是讓一切都變得平滑，最終達到不顯毛孔的效果，且擁有無瑕疵、膚色均勻的狀態，就像是經過後期「磨皮」一樣，而這種效果能靠化妝技術來達成！他就分享一套「磨皮底妝」，只要4個步驟就能打造出猶如被磨皮般細緻無瑕又自然的底妝。

Step 1：定妝噴霧



先用定妝噴霧噴全臉，往臉上噴出一個「T」和一個「X」字型，這樣既能讓噴霧均勻覆蓋全臉，同時還可以起到妝前保濕的效果。

Step 2：取適量乳霜與粉底液混合



取適量保濕乳霜和粉底液在手上先混合，建議選擇遮蓋力強但質地又輕薄的粉底液。把粉底液和乳霜一起混合後，可以打造出一種非常自然的無毛孔感妝面，而且由於加入了保濕乳霜，所以同時能讓皮膚更加豐盈彈潤，讓底妝像是奶油一樣順滑服貼。

Goss表示，柔焦底妝的關鍵在於平滑肌膚，所以讓肌膚變成一張豐盈水潤的畫布就是最關鍵的一環。

Step 3：用粉餅或蜜粉定妝



把粉餅或蜜粉上在T字部位、眼下和鼻翼兩邊的位置，建議選擇粉末很細緻的粉餅或蜜粉，這是能將妝容牢牢鎖住的關鍵，同時還能在肌膚上形成一層薄紗，讓肌膚就像開了磨皮一樣光滑。

Step 4：再上一層定妝噴霧



最後再次用定妝噴霧噴「T」和「X」字型，幫肌膚再次定妝，這也就是三明治定妝法，能幫助將粉底和粉餅完美地結合在一起，最後使肌膚看起來完美無瑕。