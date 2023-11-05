UCHINO SOGO周年慶買一送一　日比WENTEX床寢組合現省2萬元

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO台北店周年慶即將來臨，受到不少貴婦欽點的日本毛巾品牌UCHINO，今年也首度祭出旗下熱賣商品「高吸水條紋毛巾組」買一送一優惠，另還加碼多款特色拖鞋買一雙送一雙，代理多款歐美名牌床寢的日比家族，在周年慶期間也推出優惠特價，最多可現省2萬多元。

▲SOGO周年慶UCHINO首度祭出熱賣品高吸水條紋毛巾組買一送一優惠。（圖／UCHINO提供）

入台20年、集結許多死忠客的貴婦毛巾家用品牌UCHINO，今年百貨周慶還傳出有貴婦直接「空刷」20萬元先享優惠，11／9 SOGO復興館週年慶開跑，品牌也祭出旗下高吸水條紋毛巾組、新專利速乾機能毛巾組、日系拼色動物毛巾組、日本山白竹和紙地墊、日本山白竹和紙拖鞋、速乾機能抗噪減壓拖鞋直接買一送一，其中門市熱賣商品「高吸水條紋毛巾組」更是首度加入優惠品項，想體驗的民眾不妨趁此入手。

▲速乾機能抗噪減壓拖鞋，SOGO周年慶優惠買一送一。（圖／UCHINO提供）

業者表示，今年周慶也引進空氣針織系列家居服，採用天竺棉80支紗，達到彷彿空氣般的輕盈質地，並具有保暖透氣的功能，今年也因應日幣匯率下調新品售價最高達18%，單品售價3,980元至12,980元不等，周年慶期間再享全面85折優惠。

▲（左）灰色披肩外套、背心、 喇叭裙單價3,980元至7,980元；（右）傘型長洋裝售價8,980元。（圖／UCHINO提供）

▲GRACCIOZA葡萄牙頂級SEASHELL海貝地毯，埃及棉售價39,800元(Ø100cm)、天絲棉售價88,800元(Ø170cm)。（圖／UCHINO提供）

高端寢具代理商日比家族，在SOGO百貨忠孝館擁有四大進口品牌專櫃，針對SOGO周年慶推出ONLY SOGO的獨家款式與獨家優惠組合，部分特定產品在周慶優惠期間出手甚至可現省2萬元，如WENTEX Rosine純棉蕾絲雙人四件式平單組，加上90%羽絨雙人夏被，原價35,400元，組合優惠價12,980元，限量20組。

▲WENTEX Rosine純棉蕾絲雙人四件式平單組＋90%羽絨雙人夏被，原價35,400元，組合優惠價12,980元。（圖／日比家族提供）



其他包括VALERON LAURENCE雙人四件式平單組，加上90%羽絨雙人冬被，原價39,760元，組合優惠價24,800元；TRUSSARDI BOSSA 緞紋緹花雙人平單組，原價45,200元，特價28,800元，加贈精選款貝殼繡系列歐式大靠墊，限量20組；CALVIN KLEIN ROSHI雙人四件式床組，原價22,800元，特價19,380元，再加贈CARRARA原裝進口毛巾二件組。

▲TRUSSARDI BOSSA 緞紋緹花雙人平單組，原價45,200元，特價28,800元。（圖／日比家族提供）

▲CALVIN KLEIN ROSHI雙人四件式床組，原價22,800元，特價19,380元。（圖／日比家族提供）



▲購買SOGO周年慶獨家款式或獨家組合，全品牌消費滿20,000元即贈90%羽絨小披毯一件。（圖／日比家族提供）