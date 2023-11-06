香氛控必搶！潘海利根聖誕倒數月曆藏2正貨　diptyque人氣香味全打包

記者張毓容／綜合報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

每年年底最讓美妝迷期盼的就是各品牌的聖誕限定系列，其中又以集結滿滿驚喜的聖誕倒數月曆/日曆（Advent Calendar）最受關注，每年都被搶翻。尤其香氛控絕對要鎖定頂級香氛品牌Penhaligon’s推出的「巨大版香氛瓶」倒數月曆，今年首度收入正貨商品，更一口氣獻上2款；同樣不能錯過的diptyque則是打包限定冷杉蠟燭正貨和多款人氣香氛，也是每年必搶名單！

▲Penhaligon’s 聖誕倒數日曆，NT$18,000。



英國皇室御用的頂級香氛品牌Penhaligon’s潘海利根，今年聖誕節慶系列以「玩具城」為主題，讓溜溜球、陀螺、小火車、木馬等各種復古玩具躍上節慶禮盒設計，有些禮盒中更藏有這些香氛小玩意兒。

其中鐵粉們每年都在等聖誕倒數日曆，今年禮盒外型猶如一瓶放大版的潘海利根香水，滿滿24格裡有著多款5ml／10ml經典香水精巧瓶、3款迷你香氛蠟燭、2款香氛香皂、2款護手霜（各10ml*2條），其中更是首次收入正貨商品，包含Halfeti淡香精30ml和Orange Blossom 護唇膏15g，還有一款英倫風的可愛小吊飾，香氛迷們絕不能錯過這個一次搜羅眾多Penhaligon’s經典香氣的大好機會。

▲diptyque 2023聖誕倒數月曆，NT$15,550。



同樣深受香氛控喜愛的diptyque，今年以熱情熾烈又觸不可及的火焰作為節慶系列主題及主視覺圖案，推出聖誕限定「節慶熱焰系列」，而每年都讓粉絲搶破頭的聖誕倒數月曆，今年外盒換上火焰形狀法文圖騰，共收入25個節慶驚喜。

其中有每年都會推出的限定冷杉蠟燭正貨，還有乾果、棉雪、沒鍋、無花果等多款精巧版香氛蠟燭，加上玫瑰淡香精、杜桑淡香水、譚道淡香精、影中之水淡香精等人氣香氛精巧版，還收入包含爵夢香膏補充裝、香氛沐浴油、香氛皂、護手霜和節慶感的聖誕裝飾小物，不收太可惜。

▲嬌蘭 奇幻珍獸聖誕倒數月曆，NT$26,500。



去年一推出就秒殺的嬌蘭聖誕倒數月曆，今年同樣以蜂巢為靈感設計，外盒裝飾著今年由土耳其珠寶設計師 BEGÜM KHAN設計的「奇幻珍獸」聖誕系列裡的各種華美動物圖樣，搭配璀璨輝煌的色彩，光是盒身就超奢華精緻，內裏如同蜂巢般的一格格小空間裡，打包了包含「小金瓶」皇家蜂王乳平衡油3G正貨15ml，蜂王乳修護黑、白霜精巧瓶和藝術沙龍頂級精粹香精系列小香瓶、香氛蠟燭、擴香瓷、保養品、彩妝品等人氣經典商品，今年同樣在首批購買期間就被搶購一空，明年絕對就要優先鎖定。