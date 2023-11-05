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星巴克11／6起「全品項兩杯6折」　星冰樂、季節新飲全部都優惠

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▲星巴克買一送一,春日門市。（圖／業者提供）

▲星巴克周一推兩杯6折優惠，容量、品項、門市限制大幅放寬。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年冬天冷得較晚，星巴克繼周五買一送一之後，在周一11／6上班日一連兩天續推「兩杯6折」優惠，比買一送一限制放寬許多，優惠範圍出現好久不見的「全品項」，從平常熱賣的那堤到星冰樂，以及近期因應耶誕節推出的季節飲品太妃核果風味那堤、栗子蒙布朗燕麥星冰樂等都在優惠之列，且許多景點、百貨門市也有參加，揪伴一起喝起來吧！

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克官網）

星巴克11／6至11／7起限定兩天，推出「呼叫工作夥伴，一起喝杯咖啡吧！2杯6折」優惠，要為上班族在周一周二打氣，優惠期間只要在營業時間至星巴克門市，購買兩杯大杯以上相同容量、風味、冰熱的飲料，可享2杯6折優惠。不提供優惠飲料品項僅有罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

比起買一送一的促銷，兩杯6折優惠限制大幅放寬，只要大杯以上就有優惠，而且品項限制少，提供優惠門市更是大幅增加了，僅有機場管制區內門市不提供優惠而已，但車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務仍不在優惠之列，需要留意。

▲星巴克買一送一,星巴克,喝咖啡,咖啡。（圖／pixabay）

以一杯普通那堤來計算，買一送一優惠以單杯價格150元的「特大杯」為限，兩人均分是75元低消；兩杯6折優惠從中杯就可提供優惠，中杯那堤售價為120元，兩杯售價打6折後是144元，兩人均分低消為72元，若是以特大杯來計算，兩人均分價格為90元，當中有15元的價差，也可讓消費者自行斟酌要不要出手。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

11／6周一伯朗咖啡館持續寵自家會員，也推出買一送一優惠，且不限品項，可選擇不同飲品，優惠者以低價者計，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，請注意手沖精品咖啡、極品藍山、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，加料品項依份數另外收費，飲品限結帳當日領取。路易莎黑卡會員則在每天早上11點前，享有咖啡第二杯半價優惠。

關鍵字：

星巴克兩杯六折, 星巴克, 優惠, 伯朗, 路易莎

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