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5種NG行為讓男生對妳反感　「妝太濃」不加分反而魅力下降

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▲女性,戀情,情侶,兩性,單身。（圖／unsplash）

▲即便顏值再高，也難敵不良的長久互動，幾個行為較容易引起男生反感。（圖／unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

兩性的相處有時微妙，但因為男性與女性的思考邏輯不同，有時也會出現許多有趣的衝突點，女生看起來這些行為「沒什麼問題」，但在男性眼中可是會偷偷被扣分的，且很多男生喜歡「做自己、相處起來自然」的女生，不過有時太超過也不太妙，以下5種NG行為都是「適度」會有加分，但做太超過可是會引起反感的地雷。

▲女性,女生,性感,噘嘴,公主病,裝可愛。（圖／unsplash）

過多的妝容
女生的妝就像是個男生無法輕易理解的小宇宙，光是一個眼部就有七千八百種技法，90%的男性是不會在意今天妳在眼角多灑了亮粉、呈現整體立體感的小細節的，反之如果整體妝容太過完整或過厚，反而會有反效果，曾有調查顯示讓男性想接近的對象，從來不是濃妝豔抹的女性，通常男性最在意的是唇妝。

▲女性,女生,性感,噘嘴,公主病,裝可愛。（圖／unsplash）

欲擒故縱
在現代社會男與女的關係是很多元的，或者是兩人的交往時期都會影響互動行為，通常在曖昧期間想在確定對方關係或是拉近距離時，有人會採欲擒故縱的方法，男性普遍都會被外型活潑的女生吸引，但「獨立」跟「不甩人」的態度還是有分別的，如果做得太過分，讓對方完全沒機會的情況下，只有不到1成的男生會被點燃挑戰慾，其他9成都不會想跟妳玩這遊戲。

▲女性,單身,傷心,沉思,思考,憂鬱。（圖／unsplash）

弱者情節
無論妳是預設要讓他英雄救美，還是有一點王子公主的思考情節，時時當一個柔弱女生的形象，在男性面前不會討到太多便宜，獨立的女生有時脆弱，會給人一種夢幻泡泡，但一直覺得人生可憐要隨時討抱的情況，對多數男性都不會是最佳選項，快快的獨立起來吧！努力堅強的柔弱女生給人的感覺也很不錯喔。

▲▼女性，女人。（圖／Photo by Ravi Roshan on Unsplash）

太沒主見
開宗明義地說，沒主見的女生讓人感覺很無聊，問任何事情只會回「你決定就好」、「不知道要吃什麼耶，我都可以」、「我陪你吃就很開心了」，這種話偶爾為之或是一半一半還可以，全數交給對方決定反而會讓人覺得很感冒，而且妳只會吸引一些強悍或是控制狂的人，先想想這類人是不是你的菜。

▲▼上班,聊天,幹話,廢話,八卦,喝咖啡,開會,提神。（圖／翻攝自pixabay）

八卦女王
男生跟女生都喜歡聽八卦，但定義會有點不太一樣，一個八卦事件在女生心中的刺激度可能是100%，男生聽起來可能只有50%至60%，而且女性會想要Follow細部的過程，但對於男性，他們可能只想知道結果而已，所以在跟對方聊天時，別把八卦當成聊天的主題，鉅細彌遺的說明或情節，他們其實不感興趣，通常他們更想知道你對於生活或其他興趣的看法，如果你的話題只有八卦消息跟新聞而已，很快他們就會覺得妳本人深度不夠。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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