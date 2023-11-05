CITIZEN夜光開到最強　萬元錶日夜都亮眼

▲CITIZEN「夜光型者限定款腕錶」的全夜光面盤相當耀眼。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以極光為靈感，CITIZEN發表夜光型者限定腕錶，3款萬元新作分別是潛水錶風格的NJ0177-84X機械錶、光動能碼錶計時腕錶CA4507-84X、數位雙顯示液晶螢幕多功能腕錶JG2147-85X，均採用強效夜光塗料，讓面盤在暗處也能散發如極光般耀眼綠光，錶殼和錶帶透過獨特的GIP灰黑色澤電鍍工藝，更能襯托迷人的綠色面盤，日夜都亮眼出色。

▲CITIZEN機械腕錶NJ0177-84X呈現潛水錶風格設計，配有單向旋轉錶圈，14,900元。

CITIZEN配有強效夜光塗料面盤的3款夜光型者限定腕錶，個展現不同風格，配有單向旋轉錶圈的潛水錶外型NJ0177-84X機械錶，展現陽剛運動風；光動能碼錶計時腕錶CA4507-84X的錶圈上設有「BASE 30 PULSATIONS（脈搏計測功能）」，透過計時功能可記錄心跳；方形的多功能錶JG2147-85X則流露復古風格，在暗夜中上方兩個功能圓盤呈現夜光效果吸睛。



▲CITIZEN光動能碼錶計時腕錶CA4507-84X，14,900元。

▲CITIZEN數位雙顯的復古風多功能腕錶JG2147-85X，13,900元。

CASIO旗下G-SHOCK則為熱賣的Full Metal不鏽鋼錶新增漸變面盤款式，以經典方形設計的5000系列與簡約八角的2100系列為基礎，推出數位錶面邊框點綴經玻璃蒸鍍處理的藍綠色漸層的GMW-B5000PC和GMW-B5000BPC腕錶，以及指針與時標呈現紫色與藍色漸層的GM-B2100PC、指針與時標點綴橘與黃暖色調的GM-B2100BPC腕錶，4款新錶均配備Tough Solar 太陽能電力系統與Mobile Link功能，並具防水200米、耐衝擊、多元鬧鈴、碼錶等性能。



▲G-SHOCK Full Matel系列GM-B2100BPC-1A（左起）20,000元，GMW-B5000BPC-1錶20,000元，GM-B2100PC-1A錶18,000元，GMW-B5000PC-1錶 18,000元。（圖／G-SHOCK提供）