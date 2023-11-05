條件一樣情況下　科學統計有3個關鍵的女生「更受男性歡迎」

▲有幾個關鍵能在一開始較博得男性好感。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

我們身邊總有幾個莫名受到異性歡迎的人，之所以用「莫名」稱之，是因為那些受到異性歡迎的人，條件明明都跟我們差不多，長相、工作、收入等等都在同一個類別或階段，但為何那些人總是在異性眼中「比較討人喜歡」？有些科學統計透露出了讓他們跟其他人更討喜的3個關鍵。

較完美的體態

統計顯示，男性會優先注意完美體態的女生，人與人相遇初次的印象自然會落在外貌，無論你之前跟他在社群網站或平台聊了多久，第一次見面的「外型」還是很重要，在面貌差不多的前提下，整體身材是否勻稱、姿勢是否端正等就是決定性的因素。看起來勻稱、不過瘦、帶有一點線條是最被吸引的，此外姿態優雅不做作，也不會過於駝背、三七步等習慣也很重要。

聲音是關鍵

說話的聲音其實也是關鍵，分析顯示大部分男性偏好較為細緻、溫柔的聲音，這也會激起他們潛意識的更多聯想，這樣的特質會讓男性在跟你說話時感到舒服，自然在魅力上就會加分不少，此外柔和、平穩的語氣也會讓對方覺得，跟你在說話的時候是放鬆的，兩人在相處上不會有緊張感。

喜歡運動

眾多的分析顯示，喜歡運動的人會散發更多的賀爾蒙，自然也對異性的吸引力更強，因為運動的好處除了能抒發內心壓力，讓自己表現的態度看起來更平和之外，也會增進自己的自信，另外對於身體的好處當然是看起來更健康、體態更好，不會有什麼柔弱感，根據生物本能也會判斷這樣的對象，更適合繁衍下一代，吸引力當然會比沒運動習慣的人更強烈。

然而這3個關鍵主要是針對第一印象，日後的相處跟個性的磨合，才是一段關係中最重要的元素，所以即使在第一印象吃香，只是代表擁有更多與其他人相遇的機會，之後的深入了解才會是找到最適合另一半的重點。