星巴克今起連續兩天「兩杯6折」　星冰樂也有優惠

▲星巴克今天買星冰樂有兩杯6折喔，因應環保法規目前星冰樂已不提供透明一次性塑膠杯，此為示意圖。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然本周就要進入「立冬」，宣告冬天正式來臨，但氣溫卻宛如夏天，今（11／6）中午還會突破30度高溫，星巴克正巧在今、明兩天推出兩杯6折優惠，且星冰樂也在優惠範圍之列，是不是該揪咖準備來解熱一下了啊？且今天優惠時間無限制，隨到隨有小確幸！

星巴克11／6至11／7起限定兩天，推出「呼叫工作夥伴，一起喝杯咖啡吧！2杯6折」優惠，要為上班族在周一周二打氣，優惠期間只要在營業時間至星巴克門市，購買兩杯大杯以上相同容量、風味、冰熱的飲料，可享2杯6折優惠。不提供優惠飲料品項僅有罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

比起買一送一的促銷，兩杯6折優惠限制大幅放寬，只要大杯以上就有優惠，而且品項限制少，提供優惠門市更是大幅增加了，僅有機場管制區內門市不提供優惠而已，但車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務仍不在優惠之列，需要留意。

以一杯普通那堤來計算，買一送一優惠以單杯價格150元的「特大杯」為限，兩人均分是75元低消；兩杯6折優惠從中杯就可提供優惠，中杯那堤售價為120元，兩杯售價打6折後是144元，兩人均分低消為72元，若是以特大杯來計算，兩人均分價格為90元，當中有15元的價差，也可讓消費者自行斟酌要不要出手。

11／6周一伯朗咖啡館持續寵自家會員，也推出買一送一優惠，且不限品項，可選擇不同飲品，優惠者以低價者計，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，請注意手沖精品咖啡、極品藍山、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，加料品項依份數另外收費，飲品限結帳當日領取。路易莎黑卡會員則在每天早上11點前，享有咖啡第二杯半價優惠。