NIKE雙11開跑運動鞋1千元有找！「限時下殺4折」大規模降價了

記者鮑璿安／台北報導

想入手運動單品的民眾，NIKE雙十一特惠活動終於開跑，本次最低4折優惠，涵蓋超過1500項單品，無論是新品鞋款、秋冬上衣外套或是配件裝備，都大規模降價，經典鞋款1千元有找相當划算！同時adidas以及New Balance也在官網帶來促銷優惠，動動手指就能挑選。

▲NIKE雙十一特惠活動從今（6日）至11日開跑 。（圖／翻攝自官網）

▲Nike Air Force 1 Premium女鞋，打45折降價至$1,799。（圖／翻攝自官網）

▲Nike Waffle Trainer 2男鞋，打5折來到NT$1,549。（圖／翻攝自官網）

▲Nike Court Royale女鞋原價2千元，現降至999元即可入手 。（圖／翻攝自官網）

NIKE雙十一特惠活動從今（6日）至11日開跑，本次甚至不需要輸入折扣碼，就可以擁有最低4折優惠，多款商品均落在半價，舉例復古經典款式Nike Court Royale女鞋原價2千元，現降至999元即可入手；新款方面Nike Waffle Trainer 2、Nike Air Force 1 Premium女鞋女鞋也都大幅度降價。

▲雙面羽絨外套IV7570原價$7,000降至$ 3,999 。（圖／品牌提供）

▲HELLO KITTY聯名的經典鞋款STAN SMITH，原價$3,890降價至$2,299 ，期間限定專區優惠不可與其他雙11系列優惠併用。（圖／品牌提供）

▲PUREBOOST 22來到最低售價$1,793 。（圖／品牌提供）

adidas官網本次雙11購物節即日起至11月13日帶來全館單筆消費買2件72折、3件65折，受到跑者喜愛的ADIZERO系列也參與本次優惠，舉例PUREBOOST 22來到最低售價$1,793。此外，限定專區精選品項最低4折起，HELLO KITTY聯名的經典鞋款STAN SMITH原價$3,890降價至$2,299；針對換季需求，雙面羽絨外套IV7570也降價，內裡80%鴨絨及 20%羽毛，原價$7,000降至$ 3,999，精選品項將在雙11期間分階段釋出，代表不斷有新的優惠單品出現。





▲New Balance官網周年慶輸入「YEAR23OFF」折扣碼，享有指定款「任兩件8折」優惠。（圖／翻攝自官網）

New Balance在此期間也帶來官網周年慶，輸入「YEAR23OFF」折扣碼即可享有指定款「任兩件8折」優惠，專區內包含近800件商品，Fresh Foam X Hierro 系列鞋款打7折來到NT$2,576、熱門款XC-72也3千元有找。