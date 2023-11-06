fb ig video ETtoday search mobile

「高技巧香水使用法」5招必看　擦得像「自帶體香」才是最迷人

>

▲香氛,香味,香水,。（圖／pexels）

▲使用香水過與不及都不好，幾種方式可以輕鬆入手。（圖／pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人使用香水時，常苦惱怎樣的做法才是最好的方式，其實香水應該是心靈上的層次，而且大量使用反而會造成反效果，有幾個小撇步能輕鬆生活中，營造出令人難以忘懷的香氛，最高段的方式就是「自帶體香」，用一種不經意讓對方聞到自己的香氣，才是令人印象最深刻的用法。

▲過期,乳液,口紅,香水,保養,香氛,彩妝。（圖／pexels）

善用非皮膚的部位
除了皮膚之外，很多地方也能巧妙使用香水，像是口罩繩、衣服袖口、裙擺或腰帶，都能不經意的釋放出淡淡香氣，甚至從頭髮著手，可以在晚上睡覺前在枕套上噴香水。這樣不僅讓你在夜晚被香氣包圍，早上醒來頭髮也會帶著淡香，在髮圈上噴香水，這樣在調整頭髮時也會釋放出香氣。不過香水內含的物質可能會破壞衣物，若不想將香水直接噴灑在衣物上，也可噴在衣服吊牌上。 

▲▼香水留香方式（圖/Unsplash）

腰部以下
把香水噴灑在頸部，可能會讓香氣和汗味混合在一起，這可不是我們想要的效果。所以，建議將香水噴在腰部以下的位置，像是腳踝、膝蓋內側或大腿內側，這樣的做法在走路時，香氣會自然釋放，讓你保持清新，也會讓身邊的人若有似無的聞到香味。 

▲女性,內衣,性感。（圖／unsplash）

後背與內衣肩帶後側
這是一個噴在身上且較為低調的呈現方式之一，在後背或內衣肩帶的後側噴香水，當你與他人擁抱或較為接近時，會散發出淡淡的香氣，為浪漫時刻增添更多的情調。 

▲內衣,豐胸,胸部,按摩,美胸,罩杯,。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

噴在化妝棉或紙上
這方法適用於不喜歡直接在身上噴香水的人，可將香水噴在化妝棉或是聞香紙上，並它放在包包裡，在打開包包或拿取包包內東西的時候，即便是一張衛生紙也能讓周邊的人聞到香氣。

▲包包,養護,照顧,。（圖／pexels）

點在指尖
將香水噴點在指尖上，然後用指尖輕輕按在下巴線或鎖骨處，這樣可以創造出微妙的身體香氣，而同時也能在舉手投足、使用電腦或手機時釋放。

▲噴香水。（圖／Pexels）

無論你是傳統的香水愛好者還是喜歡嘗試新鮮事物的人，這些方法都可以讓你在不知不覺中展現自己的魅力，建議在擦上香水之前，可以先在肌膚上使用無香或與香水同樣系列的乳液，可以讓香氣更加持久。

關鍵字：

香水, 禮節, 香水噴法, 香水使用法

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

NIKE雙11開跑運動鞋1千元有找！「限時下殺4折」大規模降價了

NIKE雙11開跑運動鞋1千元有找！「限時下殺4折」大規模降價了

最不挑人的短髮／中短髮推薦！自然好整理　各種臉型、瀏海都適合

最不挑人的短髮／中短髮推薦！自然好整理　各種臉型、瀏海都適合

你是智者還是反骨者？超準「羽毛心測」一眼看出你是哪類人

你是智者還是反骨者？超準「羽毛心測」一眼看出你是哪類人

星巴克今起連續兩天「兩杯6折」　星冰樂也有優惠 超準心測！挑一款最喜歡的翅膀　測測你與生俱來的天賦是什麼？ 超準心測！第一眼看到人臉還是蝴蝶？秒測你的「真實個性」 「高技巧香水使用法」5招必看　擦得像「自帶體香」才是最迷人 用2祕訣維持居家整潔超簡單　親友隨時來都很ＯＫ 香氛控必搶！潘海利根聖誕倒數月曆藏2正貨　diptyque人氣香味全打包 星巴克11／6起「全品項兩杯6折」　星冰樂、季節新飲全部都優惠

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面