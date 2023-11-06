「高技巧香水使用法」5招必看　擦得像「自帶體香」才是最迷人

▲使用香水過與不及都不好，幾種方式可以輕鬆入手。（圖／pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人使用香水時，常苦惱怎樣的做法才是最好的方式，其實香水應該是心靈上的層次，而且大量使用反而會造成反效果，有幾個小撇步能輕鬆生活中，營造出令人難以忘懷的香氛，最高段的方式就是「自帶體香」，用一種不經意讓對方聞到自己的香氣，才是令人印象最深刻的用法。

善用非皮膚的部位

除了皮膚之外，很多地方也能巧妙使用香水，像是口罩繩、衣服袖口、裙擺或腰帶，都能不經意的釋放出淡淡香氣，甚至從頭髮著手，可以在晚上睡覺前在枕套上噴香水。這樣不僅讓你在夜晚被香氣包圍，早上醒來頭髮也會帶著淡香，在髮圈上噴香水，這樣在調整頭髮時也會釋放出香氣。不過香水內含的物質可能會破壞衣物，若不想將香水直接噴灑在衣物上，也可噴在衣服吊牌上。





腰部以下

把香水噴灑在頸部，可能會讓香氣和汗味混合在一起，這可不是我們想要的效果。所以，建議將香水噴在腰部以下的位置，像是腳踝、膝蓋內側或大腿內側，這樣的做法在走路時，香氣會自然釋放，讓你保持清新，也會讓身邊的人若有似無的聞到香味。





後背與內衣肩帶後側

這是一個噴在身上且較為低調的呈現方式之一，在後背或內衣肩帶的後側噴香水，當你與他人擁抱或較為接近時，會散發出淡淡的香氣，為浪漫時刻增添更多的情調。





噴在化妝棉或紙上

這方法適用於不喜歡直接在身上噴香水的人，可將香水噴在化妝棉或是聞香紙上，並它放在包包裡，在打開包包或拿取包包內東西的時候，即便是一張衛生紙也能讓周邊的人聞到香氣。

點在指尖

將香水噴點在指尖上，然後用指尖輕輕按在下巴線或鎖骨處，這樣可以創造出微妙的身體香氣，而同時也能在舉手投足、使用電腦或手機時釋放。





無論你是傳統的香水愛好者還是喜歡嘗試新鮮事物的人，這些方法都可以讓你在不知不覺中展現自己的魅力，建議在擦上香水之前，可以先在肌膚上使用無香或與香水同樣系列的乳液，可以讓香氣更加持久。