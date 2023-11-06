誠品信義收攤「最終場曬書市集」1本書88元　每日人潮增20%

▲誠品信義店將在12／24正式收攤，目前舉辦書籍出清活動。（圖／業者提供）



記者蔡惠如／綜合報導

誠品信義店不到兩個月將收攤，自公布12／24當天為最後營業日之後，每日進店人次平均增加20%，餐廳更是接獲超過300多通預約電話，誠品在6樓展演廳也舉辦名符其實的「最終場曬書市集」，推出中文書單本88元起、6本500元促銷，而雜誌最低也只要30元、筆記本等文具禮品49元起優惠，讓消費者最後感受於信義店拾起書香的氛圍。

誠品信義店最終場曬書市集即起至12／3期間，在6F展演廳登場，會場集結超過8萬本書，推出展場限定中文圖書3本500元、最優惠6本500元優惠，包括名導侯孝賢代表作《悲情城市》劇本書，匯集豐富劇照、劇本、分場與側寫等珍貴創作紀錄等話題書籍，還有風格生活、財經商業、數位趨勢等各類型雜誌最低只要30元。

其他則有烏克蘭設計品牌Atelier article小王子、愛麗絲夢遊仙境等造型書檔，特價3折；曾獲英國科學博物館肯定的兒童科學益智玩教具4M《海盜船長的藏寶圖》，則推出優惠價249元，文具禮品也有49元起的銅板價，如誠品經典設計筆記本單件49元、3件特價99元；設計迷都知道的Lisa Larson與誠品聯名系列文具及生活小物，單件7折、2件5折；宮澤賢治「看不見的書店」星星採集鐵盒，99元就能帶回家收藏生活珍貴物件。

業者表示，即起至11／12前登入誠品APP，可用誠品點11點兌換111元電子抵用券，11／10至11／12期間至誠品消費，當日單筆滿1,111元即可折抵，指定品牌結帳選用悠遊付，筆筆不限額再享4%回饋。11／6起至平安夜熄燈日，於信義書店（含音樂館、知味市集、精品文具館、風格文具館、兒童館，或曬書市集展場）單筆滿1,200元，贈送「誠品音樂館」積木場景組。

台中大遠百在11／13前，於館內10F特賣會場舉辦「家電出清感謝祭」，集結多家知名家電品牌，針對家庭族群祭出如飛利浦奈米級空氣清淨機(AC0819)，原價6,990元，出清價4,893元的優惠，其他如FUJI按摩椅 愛膝足(FG-366)粉色，原價22,800元，出清價只要6,900元。

業者表示，活動期間於特賣會場，當日單筆滿3,688元，再加贈西華廚房用剪刀，並同時響應10／26起台中市政府推動「臺中購物節」活動，民眾以台中大遠百單筆滿500元發票，登入活動官網享三倍抽獎機會，有機會將百萬名車開回家。