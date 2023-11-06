天天洗還是油？皮膚科醫師教「頭皮出油、長痘、皮屑」3招改善法

▲維持好頭皮健康才能擁有美麗秀髮。（圖／翻攝IG@skuukzky）

記者張毓容／台北報導 圖／達至示意圖、品牌提供、翻攝IG@ hairrituelbysisley

受到台灣悶熱潮濕氣候影響，許多人都有頭皮頭髮油膩的問題，尤其有時候頭皮特別搔癢，一抓不僅頭皮屑狂掉，指甲縫裡還有黃黃、像是泥狀的東西，是不是也以為是洗頭沒洗乾淨，下次洗頭更用力、用更強力的洗髮精？皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上提醒，這種狀況就算天天洗頭也沒用，反而會刺激頭皮，破壞頭皮微生態！她就分享3招居家護理秘訣，教你改善頭皮油膩、長痘和頭皮屑狀況，遠離頭皮又癢又油膩的困擾。

首先，劉醫師表示，頭皮屏障本身就很脆弱，加上皮脂腺分泌旺盛、剛好免疫力下降，就會讓馬拉色菌在頭皮上繁殖速度加快、大量增生，而導致頭皮發炎、形成脂漏性皮膚炎，想要維持頭皮健康，就要把不好的菌「踢走」，快把以下3招護理方式記好。

＃使用酮康唑洗劑



劉醫師建議，首要改善方法就是每周使用2～3次用於治療和控制頭皮屑及其相關的脫屑、鱗屑和瘙癢的酮康唑洗劑，幫助抑制馬拉色菌，且洗的時候要確保有按摩到頭皮上。

＃二硫化硒＋洗髮精



頭皮狀況沒那麼嚴重的，或是改善到維穩期、頭髮油膩的人，可以用二硫化硒（洗劑）和洗髮精以1：1的比例混合使用，依個人狀況一周使用1～3次，平時也可以偶爾使用含有水楊酸的洗髮精。

＃補充維生素



建議在跟皮膚科醫師面診並諮詢後，可補充維生素B2、B6。劉醫師也特別提醒，很多頭皮有脂溢性皮膚炎狀況的女生，把頭髮撥開後可以看到頭皮上還有一些紅紅的小包包、小疹子，這是毛囊炎的徵兆，切記平時千萬別亂摳亂抓撓，因為手上細菌很多，會讓頭皮狀況更糟。

有上述毛囊炎狀況的人，可以推開頭髮露出頭皮，用棉花棒沾取優碘（碘伏）塗抹，再點塗上莫匹羅星軟膏，且在護理期間，像是甜飲甜食、乳製品、油炸物、較辛辣等食物都要少吃。

最後劉醫師也提醒，這個跟自身心情、壓力也有關，有的人熬夜加班後就爆發了，所以生活作息上也要調節好。另外，若是頭皮情況較嚴重，居家護理無法改善，建議要尋求專業醫師診斷並按照醫囑好好改善。

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專業奢華美髮品牌 Oribe 的「舒活頭皮系列」能同時為頭髮及頭皮提供養分，能舒緩頭皮乾癢不適且有助於調理皮屑困擾，其中香波洗髮露蘊含極致修護配方、山桑子與楓糖萃取，能舒緩、調理頭皮，保護頭皮免受外在環境傷害，同時含有水楊酸能溫和軟化角質、調理頭皮屑，咖啡因能幫助活絡頭皮。

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