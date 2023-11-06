《蒼鷺與少年》擁有真正屬於你的思想　才能認清自己本來應有的樣子

文／女子學

《蒼鷺與少年》作為宮﨑駿的復出之作，果不其然引起眾多關注。這部耗時七年的半自傳式奇幻作品，所想表達的種種，皆源自於一本影響日本深遠的書《你想活出怎樣的人生？》。

「這本書傳達出一個訊息，那就是無論處在多麼艱困或是殘酷的時代，都要活得像個人。」宮﨑駿一句話就把《你想活出怎樣的人生？》的精髓講得差不多了。雖然是因為宮﨑駿要將其改編為動畫，才知道有此書，是晚到，但也慶幸最終還是相遇了。

▲宮﨑駿《蒼鷺與少年》。（圖／甲上娛樂，下同）

「想了解人活在世界上有什麼意義，更需要靠你實實在在地活著，在人生中扎扎實實地體會；如果自己不曾親自體會，再怎麼響叮噹的大人物也教不來。」



在人生旅途中，有不時指引你、為你解惑的那個人嗎？若有，那是何其幸運，而《你想活出怎樣的人生？》中的十五歲少年小哥白尼，便有這般的引導者──他的舅舅。舅舅與小哥白尼在書中談論了不少人生大道理，不過，舅舅不點明對錯，總是要小哥白尼自己思索答案。

很喜歡看破不說破的舅舅那「授人以魚，不如授之以漁」的引導方式，雖說引經據典，但也一再提醒小哥白尼，要去思考故事中值得運用的價值之處，而不是對故事的表象照單全收。其中，舅舅便以長篇的拿破崙之例，再三提出反問點，要他明白凡事要多方思考，不要太快下定論。尤其在這個資訊繁雜、真假難辨的時代，擁有思辯能力是很重要的。

「人在一生中遭遇的每件事都只會發生一次，不會重複第二次──所以，在每一個剎那，每一個時刻，都得好好實行自己心裡美好良善的想法。」



〈石階的回憶〉中小哥白尼的媽媽跟他分享的故事，所提到的「一直想做，但想太多，想著想著，也就錯過了付諸行動的機會」，不禁讓人反想自己是否有過那樣的時刻？是有過，而那些看似渺小的懊悔，也成了處事上的警惕。

宮﨑駿在創作《蒼鷺與少年》前，曾糾結：「沒有比告訴全世界你年事已高要退休、然後又捲土重來更可悲的事情了。真的可能接受這種可悲，無論如何還是去做嗎？」面對這自問，宮﨑駿應該是在誠實的思考後，有了解答「把所思所想留給下一代」，也如同吉野源三郎所留下的《你想活出怎樣的人生？》一樣，期盼能為不同世代人們的不同人生階段都帶來受益匪淺的激勵。

單就書名，也許會覺得《你想活出怎樣的人生？》的說教感很重，但吉野源三郎卻將說教意圖化於珠璣，營造出了既美、又讀來舒服的故事感。不時隨著小哥白尼的心境轉折，而深思起自身，或多或少也得到了「我想活出怎麼的人生」的雛形。

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